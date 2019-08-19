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Пожары Происшествия

В Самаре ночью 67 человек два часа тушили частный дом на ул. Лейтенанта Шмидта

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 18 августа, в 23:43 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на кровле двухэтажного частного жилого дома на ул. Лейтенанта Шмидта, 7, в Октябрьском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь возгорания составила 250 кв. метров. В 23:56 пожару был присвоен повышенный ранг сложности "Пожар № 2". В борьбе с огнем принимали участие 67 человек, которые использовали 22 единицы техники. Пожар был ликвидирован в 0:47 19 августа.

В чрезвычайном ведомстве отмечают, что погибших и пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

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