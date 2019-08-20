Упавшая с балкона апартаментов Андрея Ищука свидетель по делу Кокорина заявила о покушении

Упавшая с балкона апартаментов Андрея Ищука россиянка Екатерина Бобкова, проходившая свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, написала заявление в Следственный комитет России о попытке ее убить, сообщает Telegram-канал Baza.

Напомним, отметить День Победы в компании ее знакомого Андрея Георгиевича в Чехии Екатерину пригласила подруга Татьяна. Как следует из заявления, дом, куда направились женщины, расположен в часе езды от Праги. На месте их встретили Андрей и его друг Александр. Вечер 9 мая прошел спокойно, со слов Екатерины, компания ужинала и пила вино. Следующий день все четверо также провели вместе. За ужином 10 мая Бобкова выпила пару бокалов вина, но пьяна не была. Затем компания переместилась в гостиную, где началась беседа по делу футболистов.

"Я очень удивилась этому разговору, так как перед вылетом из Москвы я предупредила Татьяну, что эта тема под запретом и со мной не нужно говорить по этому делу. О том, что я являюсь свидетелем по данному уголовному делу я нигде не афишировала. Со стороны Андрея Геогиевича и Александра начались вопросы в мою сторону, как мне показалось, из любопытства", — говорится в заявлении Бобковой. Вначале девушка кратко отвечала на вопросы, но вскоре беседа переросла в спор. Со слов Екатерины, она предложила тему закрыть и собиралась идти спать, но Андрей дал ей еще один бокал вина. Женщина его выпила и дальше ничего уже помнит.

Очнулась Бобкова в больнице. Она упала с четвертого этажа апартаментов, в которых отдыхала. Женщина получила тяжелые переломы, врачи ввели ее в искусственную кому. Российские медики считают, что Екатерину вначале ударили по голове, а затем сбросили с балкона. Характер травм говорит о том, что женщина падала уже без сознания.

Чешская полиция приходит к заключению, что произошедшее все же было несчастным случаем. Никаких следов насильственных действий в отношении пострадавшей правоохранители тогда не обнаружили. "Произошел несчастный случай. К тому же, согласно медицинскому освидетельствованию пострадавшей, она имела в крови две промилле алкоголя и была под влиянием наркотиков", — сообщила РИА Новости полковник Ивана Йежкова из краевого управления полиции чешского города Градец-Кралове.

Сейчас Бобкова продолжает лечение в Москве.