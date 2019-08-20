Пожарные вытащили из горевшего ангара 10 газовых баллонов

Пожар в ангаре на Заводском шоссе, 6д полностью ликвидировали в 17:41. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, здание загорелось около 16:21. Огонь охватил 600 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "№ 2". В его тушении участвовали 93 человека, которые использовали 30 единиц техники.

В чрезвычайной службе уточняют, что в одном из отсеков ангара хранились грузоподъемные механизмы. Во время тушения из здания вынесли 10 газовых баллонов.

В 17:20 пожар был локализован, а в 17:41 — полностью ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.