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Пожары Происшествия

Пожарные вытащили из горевшего ангара 10 газовых баллонов

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Пожар в ангаре на Заводском шоссе, 6д полностью ликвидировали в 17:41. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, здание загорелось около 16:21. Огонь охватил 600 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "№ 2". В его тушении участвовали 93 человека, которые использовали 30 единиц техники.

В чрезвычайной службе уточняют, что в одном из отсеков ангара хранились грузоподъемные механизмы. Во время тушения из здания вынесли 10 газовых баллонов.

В 17:20 пожар был локализован, а в 17:41 — полностью ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают.

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