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Хоккей Спорт

"Лада" в первом матче победила "Горняк"

ТОЛЬЯТТИ. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 августа, ХК "Лада" одержал победу над учалинским "Горняком" в первом товарищеском матче, сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла на льду ЛДС "Лада-Арена".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Матч с "Горняком" хозяева начали с шайбы Филиппа Толузакова, реализовавшего большинство в дебюте игры — 1:0. Больше заброшенных шайб зрителе в первом периоде не увидели.

На 28-й минуте Владимир Кузнецов сравнял счет. Через минуту с небольшим быструю атаку волжан точным броском завершил Вячеслав Андрющенко — 2:1. Вскоре гости получили право на буллит, который реализовал Денис Мингалеев — 2:2. На 36-й минуте Константин Майоров добил шайбу, отбитую Георгием Романовым — 3:2.

На 45-й минуте Роман Ивашов в очередной раз сделал счет равным — 3:3. На 57-й минуте Никита Кротиков забросил, как оказалось, победную для хозяев шайбу — 4:3. На последней минуте точку поставил Александр Тимирев, поразивший пустые ворота — 5:3 победа "Лады".

В среду, 21 августа, в 15:00 команды сыграют еще раз.

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