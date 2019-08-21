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Хоккей Спорт

Трое игроков покинули ЦСК ВВС

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вратарь Сергей Горелов, защитники Владимир Паюл и Максим Горечишников покинули расположение ХК ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба "летчиков".

Как уточняют в клубе, контракты с игроками расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

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