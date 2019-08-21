Трое игроков покинули ЦСК ВВС

Вратарь Сергей Горелов, защитники Владимир Паюл и Максим Горечишников покинули расположение ХК ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба "летчиков".
Как уточняют в клубе, контракты с игроками расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
Вратарь Сергей Горелов, защитники Владимир Паюл и Максим Горечишников покинули расположение ХК ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба "летчиков".
Как уточняют в клубе, контракты с игроками расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
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