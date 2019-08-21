16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Полиция: водитель автобуса, под колесами которого погибла женщина, нарушил ПДД Самарчанка погибла под автобусом, зацепившись платьем В Самаре сломавшийся трамвай снес столб В Самаре в массовом ДТП погиб водитель такси Появились подробности ДТП с тремя погибшими под Самарой

ДТП Происшествия

Полиция: водитель автобуса, под колесами которого погибла женщина, нарушил ПДД

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По версии полиции, водитель автобуса, участвовавший в ДТП на ул. революционной, где погибла женщина, нарушил ПДД. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 20 августа, 58-летний водитель автобуса в 17:50 ехал по ул. Революционной в направлении ул. Аэродромной. На остановке около дома № 137 из салона вышла женщина. Управлявший автобусом мужчина не заметил, что она зацепилась одеждой за транспорт и протащил ее по асфальту. В результате пострадавшая скончалась.

По предварительной версии полиции, начиная движение, водитель не выполнил требование ПДД "не создавать опасности для движения", в результате чего наехал на 82-летнюю женщину, которая вышла из салона автобуса и находилась справа.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1