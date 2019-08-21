Полиция: водитель автобуса, под колесами которого погибла женщина, нарушил ПДД

По версии полиции, водитель автобуса, участвовавший в ДТП на ул. революционной, где погибла женщина, нарушил ПДД. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 20 августа, 58-летний водитель автобуса в 17:50 ехал по ул. Революционной в направлении ул. Аэродромной. На остановке около дома № 137 из салона вышла женщина. Управлявший автобусом мужчина не заметил, что она зацепилась одеждой за транспорт и протащил ее по асфальту. В результате пострадавшая скончалась.

По предварительной версии полиции, начиная движение, водитель не выполнил требование ПДД "не создавать опасности для движения", в результате чего наехал на 82-летнюю женщину, которая вышла из салона автобуса и находилась справа.