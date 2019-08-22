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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС заявил на новый сезон 23 игрока

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб ЦСК ВВС заявил игроков на сезон 2019/20, сообщает пресс-служба "летчиков".

Вратари: Тимур Мамедов, Павел Попков;

Защитники: Вячеслав Ананьин, Максим Гусев, Павел Десятков, Владислав Максюков, Эдуард Насыбуллин, Сергей Парфирьев, Егор Сорокин;

Нападающие: Данил Гареев, Умед Гильматов, Наиль Кантеев, Дмитрий Каштанов, Константин Кухарев, Булат Набиуллин, Леонид Николенко, Андрей Рукин, Никита Свинцицкий, Александр Степаненко, Алексей Сыромятников, Разат Тимиров, Сергей Чередниченко, Илья Юнгов.

Также согласно договору о сотрудничестве с клубом КХЛ — "Нефтехимик" в составе самарцев могут выступать игроки имеющие двусторонние контракты. Для этих хоккеистов дополнительная заявка не требуется.

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