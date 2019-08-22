Альфа-Банк объявил финансовые итоги деятельности за первое полугодие 2019 года

Банковская группа "Альфа-Банк", в которую входит ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние компании, объявила о результатах работы за первое полугодие 2019 года согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Общий совокупный доход Группы за отчетный период увеличился до 435 млн долларов США. Чистый комиссионный доход увеличился на 17,6% в рублевом эквиваленте, составив 469 млн долларов США. Покрытие чистыми комиссионными доходами операционных расходов банка достигло 76,6%. К концу I полугодия 2019 года клиентская база физических лиц достигла 16,5 млн клиентов, а юридических лиц превысила 640 тыс. компаний.

"Группа последовательно реализует главную стратегическую задачу — наращивание объемов бизнеса и доли в основных сегментах рынка. Прибыльному росту активов способствует устойчивая и сбалансированная структура пассивов Группы. Эффективное управление стоимостью фондирования остается нашим фокусом: на фоне стабильного притока клиентских средств быстрее всего растут средства на текущих счетах, что свидетельствует не только о доверии населения, но и высокой привлекательности созданных нами банковских сервисов и услуг для повседневной жизни наших клиентов. Сохраняя стабильный чистый процентный доход, банк наращивает комиссионный доход — это результат роста нашей клиентской базы и нашего постоянного фокуса на предоставлении лучших расчетных сервисов для частных лиц и малого бизнеса. Согласно нашей стратегии, активный рост бизнеса сопровождается эффективным управлением операционными расходами — благодаря широкому внедрению цифровых технологий во фронт- и бэк-офисные операции, мы контролируем рост операционных издержек. В целом повышение бизнес-эффективности, качественный рост в ключевых для нас сегментах и эффективное управление рисками остаются нашими основными приоритетами", — отмечает заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

В первом полугодии 2019 года объем чистого процентного дохода увеличился до 1,08 млрд долларов США, показал рост в 8,6% в долларовом эквиваленте или 19,6% в рублевом эквиваленте. Банк продемонстрировал высокий рост кредитования и сохранил высокую маржинальность: показатель чистой процентной маржи (NIM) составил 4,7%.

Благодаря продолжающемуся росту клиентской базы, чистый комиссионный доход увеличился на 6,8% по сравнению с прошлым годом и составил 469 млн долларов США. В рублевом эквиваленте рост составил 17,6%. Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов на конец первого полугодия 2019 года составила 33,1%, а покрытие чистыми комиссионными доходами операционных расходов банка достигло уровня в 76,6%.

Совокупные активы банковской группы "Альфа-Банк" выросли на 10,3% по сравнению с прошлым годом и составили 52,06 млрд долларов США по состоянию на 30 июня 2019 года (без учета валютной переоценки рост активов составил 4%).

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 13,5% до 34,7 млрд долларов США по сравнению с 30,6 млрд долларов США в конце 2018 года (рост 5,7% без учета валютной переоценки). Корпоративный кредитный портфель вырос на 8,3% до 26,5 млрд долларов США (рост 2,2% без учета валютной переоценки). Розничный кредитный портфель увеличился на 34,3% и составил 8,1 млрд долларов США (рост 22,0% без учета валютной переоценки).

Качество кредитного портфеля остается на высоком уровне. Доля просроченных кредитов (90+ дней) составила 2,2% по состоянию на 30 июня 2019. Покрытие просроченных кредитов (90+ дней) резервами консервативно высокое и на конец первого полугодия 2019 года составляет 163,2%. Доля кредитов третьей стадии в соответствии с МСФО9 составила 5,1%. Ставка резервирования составила 3,7%.

Обязательства банковской группы "Альфа-Банк" увеличились на 11% до 44,4 млрд долларов США по состоянию на 30 июня 2019 года (рост 4,2% без учета валютной переоценки). Средства клиентов увеличились на 7% до 34,4 млрд долларов США (рост 0,4% без учета валютной переоценки). При этом объем текущих счетов вырос на 15,5%, а их доля в средствах клиентов составила 54,4%. Средняя доля рынка по средствам физических лиц до востребования составила 10,1%, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к Банковской группе как к одному из крупнейших финансовых институтов России.

В июле 2019 Альфа-Банк успешно разместил выпуск субординированных бессрочных облигаций в рублях. Объем размещения составил 5 млрд рублей. Показатели капитала по стандартам Базель III поддерживаются на высоком уровне: коэффициенты достаточности общего капитала и капитала 1-го уровня составили 17,8%, и 17,3% соответственно, что гарантирует стабильность и устойчивость Банковской Группы.

Банковская группа "Альфа-Банк" по результатам первого полугодия 2019 года заняла позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и депозитного портфелей. В первом полугодии 2019 году Банковской группе удалось поддержать свои позиции на рынке по всем ключевым направлениям деятельности:

доля на рынке розничного кредитования выросла до 3,22% по сравнению с 2,96%;

доля на рынке кредитных карт составила 10,65%;

средняя доля на рынке привлечения средств физических лиц до востребования составила 10,11%;

доля на рынке корпоративного кредитования увеличилась до 4,7%;

клиентская база физических лиц достигла 16,5 млн клиентов, а юридических лиц превысила 640 тыс. компаний.

Высокий уровень кредитоспособности банковской группы "Альфа-Банк" подтверждается и высокими кредитными рейтингами — наивысшими среди российских частных банков. 12 февраля 2019 международное рейтинговое агентство Moodyʼs Investors Service повысило долгосрочный рейтинг депозитов Aльфа-Банка в иностранной валюте до Ba1 c Ba2, прогноз "Стабильный", а также повысило долгосрочный рейтинг риска контрагента до Baa3 c Ba1. 23 апреля 2019 года международное рейтинговое агентство S& P Global Ratings повысило оценку характеристик собственной кредитоспособности Альфа-Банка до "bb+" с "bb", долгосрочный и краткосрочные кредитные рейтинги Альфа-Банка подтверждены на уровне "BB+/В".

Финансовые результаты группы "Альфа-Банк" составлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и проверены компанией PriceWaterhouseCoopers.