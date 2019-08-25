Сотрудники ДПС задержали нетрезвого военного полковника за рулем КамАЗа

В субботу, 24 августа, днем по информации активиста "Ночного Патруля" был задержан один из руководителей военного аэродрома п. Кряж в звании полковника.

Неадекватного водителя военного КамАЗа активист заметил в п. Кряж, когда он снес шлагбаум. Информацию принял экипаж Полка ДПС. При попытке остановить нарушителя "офицер" решил скрыться на аэродроме. После непродолжительной погони он был задержан.

На место вызвали руководителей военного. От медицинского освидетельствования полковник отказался. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КОАП РФ. Руководители военного будут принимать решения по дальнейшему прохождению им службы.