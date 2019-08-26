Соцсети соискателей изучают больше 70% предпринимателей

Паблик ВКонтакте и компания ResearchMe провели исследование и выяснили, какую роль играет профиль соискателя в соцсетях при рассмотрении его кандидатуры, каких специалистов сейчас не хватает больше всего и на каких ресурсах ищут новых людей в команду. Опрос проводился среди предпринимателей, которые занимаются подбором сотрудников самостоятельно.

Больше 70% опрошенных проверяют социальные сети соискателей: подписки на профессиональные сообщества, наличие рабочих контактов и выложенные фотографии. При этом 67% бизнесменов просят указать ссылки на профили в резюме. А для 22% работодателей соцсети кандидатов являются решающим фактором — они смотрят страницы, когда не знают кого выбрать.

О чём публично пишут сотрудники и соискатели в соцсетях также смотрят большинство предпринимателей — об этом заявили 76% опрошенных. При этом каждый четвертый старается контролировать только то, что касается его компании или работы, а 13% следят за всеми публичными действиями своих сотрудников. Чуть больше трети (36%) считают, что не имеют на это право, а остальных не интересует, как ведут себя их работники в социальных сетях.

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Интересно, что специализированные ресурсы и сервисы по поиску работы оказались не самым популярным каналом для рекрутмента — их используют 29% опрошенных. Чуть чаще предприниматели ищут сотрудников на сайтах объявлений (треть опрошенных) и в социальных сетях (30% опрошенных). Остальные размещают вакансии в профессиональных сообществах и на форумах (24%), прибегают к услугам кадровых агентств (22%) и используют городские порталы, а также центры занятости и ярмарки вакансий (16% и 15% соответственно).

Аналитики также выяснили, сложно ли находить новых сотрудников и каких специалистов сегодня не хватает бизнесу в России. Большинство опрошенных (93%) признались, что испытывают трудности при поиске людей в команду. При этом больше половины (53%) уверены, что причина в чрезмерном количестве неквалифицированных работников на рынке труда. Ещё 38% заявили, что нужных специалистов просто не хватает, а четверть уверены — зарплатные ожидания подходящих кандидатов слишком высоки. И только 17% утверждают, что им не хватает необходимых навыков для рекрутмента.

Каждый четвертый предприниматель ищет специалистов из области продаж. Среди наиболее востребованных также оказались официанты, бармены, повара, пекари, продавцы и другие профессионалы из сферы услуг. Их постоянно набирают 19% бизнесменов. Также часто ищут кадры в области производства (16%), маркетинга, рекламы, PR (12%), финансов и бухгалтерии (11%). Замыкают пятёрку лидеров административный персонал, IT-специалисты и разработчики — по 10% соответственно.









