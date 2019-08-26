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Здравоохранение Общество

Московский детский хирург Илья Захаров проведет в Самаре шесть уникальных операций

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской областной клинической больнице им. Середавина 27 августа детский хирург Илья Захаров (Москва) проведет шесть уникальных операций по установке низкопрофильных гастростом эндоскопическим способом. Благодаря этим операциям качество жизни детей с тяжелыми заболеваниями существенно улучшится.

Врач-эндоскопист, детский хирург Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Илья Захаров провел уже более 300 таких операций.

Сейчас на учете в паллиативной службе Самарской области состоят 500 детей. Большинство из них из-за тяжелых заболеваний не могут самостоятельно принимать пищу и имеют недостаточный вес. Установка гастростом - специальных трубок, ведущих в желудок - поможет им получать полноценное питание. Пока медики только осваивают такую технологию. Илья Захаров является одним из пионеров этого метода в хирургии.

Планируется, что Илья Захаров, помимо операций, проведет мастер-класс для самарских коллег, во время которого уделит внимание уходу за гастростомическими трубками: продемонстрирует приемы кормления, замены, расскажет о профилактике осложнений.

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