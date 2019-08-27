В дом Мязитовых от имени самарской полиции вломились неизвестные

Незваные гости пришли в дом матери экс-директора СОФЖИ Реналя Мязитова, представились сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, однако подтверждения того, что они являются полицейскими, пока нет.

28 июня на пороге дома семьи Мязитовых в Ульяновской области появились неизвестные, соседям они представились полицейскими. Но хозяева недвижимости ни о каких обысках уведомлены не были — более того, визитеры попытались войти внутрь, когда хозяев дома не было.

"Речь идет о доме моей свекрови в селе Новый Мостяк, где она давно не живет, — рассказала Волга Ньюс Наталья Мязитова. — Зугра Яхьевна приезжает туда раз в год на несколько дней. Этим летом она приехала туда 24 июля и увидела, что на воротах, входной двери дома и в старенькой бане срезаны замки. Соседи сказали, что приезжал какой-то человек из Самары, представился Дмитрием Мяминым, сказал, что является сотрудником ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Оставил номер своего мобильника, который постоянно отключен. Конечно, мы написали заявление в местную полицию".

После проверки в августе в МО МВД России "Павловский" вынесли отказ в возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", мотивировав свое решением тем, что дозвониться до Мямина не смогли, плюс не получили ответа из ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, где должны были ответить, является ли Дмитрий Мямин сотрудником полиции.

Напомним, экс-директор СОФЖИ Реналь Мязитов является фигурантом громкого уголовного дела о многомиллионном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Расследование ведет ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Сам Мязитов уголовное преследование считает необоснованным и настаивает на невиновности. Сейчас он находится под арестом.