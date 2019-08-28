Анастасия Павлюченкова с победы стартовала на US Open

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова одержала победу в первом круге US Open 2019, в двух сетах обыграв француженку Полин Пармантье со счетом 6:1, 7:6 (7:2), сообщает championat.com. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.

Павлюченкова выполнила один эйс, семь раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Ее визави дважды подала навылет, совершила три двойные ошибки и сделала три брейка.

За выход в третий круг Павлюченкова поспорит с представительницей Нидерландов Кики Бертенс, посеянной под седьмым номером.