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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова с победы стартовала на US Open

ВАШИНГТОН. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова одержала победу в первом круге US Open 2019, в двух сетах обыграв француженку Полин Пармантье со счетом 6:1, 7:6 (7:2), сообщает championat.com. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.

Павлюченкова выполнила один эйс, семь раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Ее визави дважды подала навылет, совершила три двойные ошибки и сделала три брейка.

За выход в третий круг Павлюченкова поспорит с представительницей Нидерландов Кики Бертенс, посеянной под седьмым номером.

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