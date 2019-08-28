Дмитрий Баранов не исключает возможность создания сверхтяжелой ракеты с иностранным участием

Россия может создать свою ракету сверхтяжелого класса в кооперации с другими странами, сообщает "Интефакс-АВН" со ссылкой на главу самарского РКЦ "Прогресс" Дмитрия Баранова.

"Конечно. Это было бы очень здорово для всех участников, но оно требует желания со стороны тех стран, которые будут в этом участвовать. Достаточно сложно договориться, потому что это очень сложный технический проект, нужна будет колоссальная подготовительная работа для определения границ ответственности. Это будет непросто", — сказал Баранов, отвечая на вопрос о создании российской сверхтяжелой ракеты в сотрудничестве с другими государствами.

В то же время он отметил, что создание ракеты в кооперации позволит пользоваться ею при существенно меньших вложениях каждого государства-участника проекта.

Баранов отметил, что в настоящее время в РКЦ "Прогресс" идет активная разработка эскизного проекта.

"Мы должны до конца этого года его полностью закончить, этот вопрос не обсуждается, это будет сделано", — сказал глава "Прогресса".

Он сообщил, что в настоящее время в правительстве определяются финансовые параметры проекта по созданию сверхтяжелой ракеты, при этом скептически отнесся к вероятности использования частных инвестиций.

"Теоретически это возможно, но не знаю: я, честно говоря, скептически отношусь к этому варианту, но возможно, я ошибаюсь", — отметил Баранов.

Напомним, "Роскосмос" поставил задачу уложиться в 1 трлн руб. при разработке сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей". Разработкой ракеты займется РКК "Энергия", самарский РКЦ "Прогресс" и столичный Центр имени М. В. Хруничева.

По плану "Енисей" должен будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза. Основное назначение ракеты — обеспечить полеты в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу.