16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Баранов не исключает возможность создания сверхтяжелой ракеты с иностранным участием Макет двигателя для новой самарской ракеты "Союз-5" испытают в ближайшие два года Самарские компании представили разработки на МАКСе ГТЛК планирует покупать самарские самолеты-амфибии Делегация Самарской области выступила на Евразийском аэрокосмическом конгрессе

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Дмитрий Баранов не исключает возможность создания сверхтяжелой ракеты с иностранным участием

МОСКВА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Россия может создать свою ракету сверхтяжелого класса в кооперации с другими странами, сообщает "Интефакс-АВН" со ссылкой на главу самарского РКЦ "Прогресс" Дмитрия Баранова.

"Конечно. Это было бы очень здорово для всех участников, но оно требует желания со стороны тех стран, которые будут в этом участвовать. Достаточно сложно договориться, потому что это очень сложный технический проект, нужна будет колоссальная подготовительная работа для определения границ ответственности. Это будет непросто", — сказал Баранов, отвечая на вопрос о создании российской сверхтяжелой ракеты в сотрудничестве с другими государствами.

В то же время он отметил, что создание ракеты в кооперации позволит пользоваться ею при существенно меньших вложениях каждого государства-участника проекта.

Баранов отметил, что в настоящее время в РКЦ "Прогресс" идет активная разработка эскизного проекта.

"Мы должны до конца этого года его полностью закончить, этот вопрос не обсуждается, это будет сделано", — сказал глава "Прогресса".

Он сообщил, что в настоящее время в правительстве определяются финансовые параметры проекта по созданию сверхтяжелой ракеты, при этом скептически отнесся к вероятности использования частных инвестиций.

"Теоретически это возможно, но не знаю: я, честно говоря, скептически отношусь к этому варианту, но возможно, я ошибаюсь", — отметил Баранов.

Напомним, "Роскосмос" поставил задачу уложиться в 1 трлн руб. при разработке сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей". Разработкой ракеты займется РКК "Энергия", самарский РКЦ "Прогресс" и столичный Центр имени М. В. Хруничева.

По плану "Енисей" должен будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза. Основное назначение ракеты — обеспечить полеты в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1