Японскому спортсмену сделали операцию в больнице им. Пирогова

В больнице им. Пирогова в Самаре 26 августа прооперировали японского спортсмена Сакабэ Мотоюки.

Сакабэ Мотоюки много лет страдал от боли в пояснице. Он живет в Токио, но часто бывает в Москве, где ему посоветовали обратиться в самарскую клинику. Здесь ему сделали транспедикулярную фиксацию позвоночника.

Спортсмен прибыл больницу им. Пирогова 23 августа, а уже 26 августа его прооперировали. "В Японии много времени уходит на предварительные обследования, — говорит Сакабэ Мотоюки. — А здесь все сделали очень быстро".

"У пациента были боли в поясничном отделе позвоночника, связанные с нестабильностью одного из сегментов, — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Сергей Сергеев. — Мы предложили провести современную операцию, которые делаются во всем мире. Уникальность ее в том, что она является динамической. То есть, мы запротезировали страдающий у пациента сегмент самой современной динамической конструкцией. Эта конструкция берет на себя движение и нагрузку. После операции у Сакабэ не будет болевых ощущений в спине, и он настроен и дальше заниматься бодибилдингом".

Сейчас Сакабэ Мотоюки прекрасно себя чувствует и уже на этой неделе отправится домой. Всего реабилитация будет длиться примерно месяц.

"Боль наконец-то ушла, — говорит Сакабэ Мотоюки. — Врачи в больнице работают слаженно и быстро. Да и Самара — отличное место. Обязательно вернусь сюда снова".

Сакабэ Мотоюки не первый иностранец, который приехал в больницу им. Пирогова. "Мы были пионерами по многим позициям в спинальной хирургии, — говорит Сергей Сергеев. — На одном этапе мы даже обошли многие клиники в стране, первыми в России сделали ряд операций. Поэтому нас знают и здесь, и за рубежом".