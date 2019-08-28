16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Московский детский хирург Илья Захаров проведет в Самаре шесть уникальных операций Больного онкологией ребенка из Самарской области будут лечить на деньги Жанны Фриске В двух районах губернии введен карантин по бешенству С начала года 239 жителей региона заболели "мышиной лихорадкой" За минувшую неделю еще один житель губернии заболел клещевым боррелиозом

Здравоохранение Общество

Японскому спортсмену сделали операцию в больнице им. Пирогова

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В больнице им. Пирогова в Самаре 26 августа прооперировали японского спортсмена Сакабэ Мотоюки.

Фото: Екатерина Коновалова

Сакабэ Мотоюки много лет страдал от боли в пояснице. Он живет в Токио, но часто бывает в Москве, где ему посоветовали обратиться в самарскую клинику. Здесь ему сделали транспедикулярную фиксацию позвоночника.

Спортсмен прибыл больницу им. Пирогова 23 августа, а уже 26 августа его прооперировали. "В Японии много времени уходит на предварительные обследования, — говорит Сакабэ Мотоюки. — А здесь все сделали очень быстро".

"У пациента были боли в поясничном отделе позвоночника, связанные с нестабильностью одного из сегментов, — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Сергей Сергеев. — Мы предложили провести современную операцию, которые делаются во всем мире. Уникальность ее в том, что она является динамической. То есть, мы запротезировали страдающий у пациента сегмент самой современной динамической конструкцией. Эта конструкция берет на себя движение и нагрузку. После операции у Сакабэ не будет болевых ощущений в спине, и он настроен и дальше заниматься бодибилдингом".

Сейчас Сакабэ Мотоюки прекрасно себя чувствует и уже на этой неделе отправится домой. Всего реабилитация будет длиться примерно месяц.

"Боль наконец-то ушла, — говорит Сакабэ Мотоюки. — Врачи в больнице работают слаженно и быстро. Да и Самара — отличное место. Обязательно вернусь сюда снова".

Сакабэ Мотоюки не первый иностранец, который приехал в больницу им. Пирогова. "Мы были пионерами по многим позициям в спинальной хирургии, — говорит Сергей Сергеев. — На одном этапе мы даже обошли многие клиники в стране, первыми в России сделали ряд операций. Поэтому нас знают и здесь, и за рубежом".

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1