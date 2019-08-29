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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС потерпел разгромное поражение от "ХУМО"

ТОЛЬЯТТИ. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 29 августа, в очередном матче "Кубка Лады" ХК ЦСК ВВС уступил дебютанту лиги ташкентскому "Хумо" со счетом 2:6, сообщает пресс-служба "летчиков".

Поразить ворота соперника смогли Андрей Рукин и Глеб Семенов.

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