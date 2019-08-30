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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова завершила одиночное выступление на US Open

ВАШИНГТОН. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова завершила выступление в одиночном разряде US Open — 2019, проиграв голландке Кики Бертенс (7) — 5:7, 4:6, пишет championat.com.

При этом в обоих сетах Павлюченкова вела с брейком — 5:2 в первой партии и 4:1 во второй. У нее был один сетбол.

Поединок продолжался 1 час 35 минут. Анастасия выполнила 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок, использовала 2 брейк-пойнта из 7. Также на ее счету 23 удара навылет и 31 невынужденная ошибка. Кики 3 раза подала навылет, сделала 4 двойные, реализовала 4 брейк-пойнта из 9, выполнила 25 виннеров и допустила 21 невынужденную ошибку. Счет личных встреч стал 5-2 в пользу Бертенс.

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