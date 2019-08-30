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Пожары Происшествия

Из-за возгорания электрощитка из детского сада в Сызрани эвакуировали 236 детей

СЫЗРАНЬ. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 30 августа, в 9:41 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в электощитовой в МДОУ "Детский сад № 7" на ул. 50 лет Октября, 59 "а" в Сызрани, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожарные отправились на место происшествия сразу по повышенному рангу вызова "Пожар № 2". Прибывшие в 9:44 огнеборцы установили, что происходило горение электрощитка на первом этаже на площади 2 кв. м.

Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из здания было эвакуировано 236 детей и 42 человека персонала.

Причины возгорания устанавливаются.

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