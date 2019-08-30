Муниципальная программа по привлечению и закреплению медицинских кадров в Сызрани дает убедительный результат

Сегодня можно с уверенностью сказать, что системная работа в этом направлении и ставка на повышение престижа профессии медицинского работника, которую взял за основу муниципалитет, дает положительные результаты.

Медицинскую помощь жителям Сызрани оказывают 10 государственных учреждений, военный госпиталь и поликлиника ОАО "РЖД". В последние годы возможности сызранской медицины значительно расширились. В 2016 году был построен диализный центр, оснащенный новейшим оборудованием. В 2017 году при поддержке правительства области открылось отделение областной больницы имени Ерошевского, где проводятся высокотехнологичные операции. Медицинская помощь в этих учреждениях оказывается не только жителям Сызрани, но и ближайших районов и областей. Обновился парк автомобилей скорой медицинской помощи.

Улучшение материально-технической базы положительно отразилось на качестве медицинской помощи. Так начиная с 2014 года отмечается постепенное снижение показателя смертности населения. Однако основными причинами смерти остаются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Учитывая это, правительство Самарской области и профильное министерство приняли решение об открытии сердечно-сосудистого центра для оказания экстренной помощи. Он станет конкретным результатом реализации нацпроекта "Здравоохранение" и послания губернатора и откроется до конца этого года.

В Сызрани реорганизована онкологическая служба: на базе центральной городской больницы сейчас работает поликлиника областного онкодиспансера. За счет средств областного бюджета проведен ремонт онкологического отделения. Необходимость кардинального решения кадрового вопроса в медицинской службе города стала очевидной несколько лет назад. Тогда была разработана и принята муниципальная программа, направленная на создание благоприятных условий для медицинских работников. Сегодня уже закончили обучение и приступили к работе 16 молодых врачей. Отличный результат дает практика, когда студентам медицинских вузов частично оплачивается обучение. Сейчас еще 16 студентов обучаются за счет средств сызранского бюджета.

С 2018 года иногородним врачам выплачивается единовременное пособие — 1 млн рублей на приобретение жилья. Уже предоставлено 8 таких выплат. При участии бизнес-партнеров проекта врачам отданы в безвозмездное пользование 3 квартиры в новостройках. Одной из мер поддержки является частичная компенсация аренды жилья.

Для сохранения кадров в медучреждениях города предоставляются дополнительные меры соцподдержки в виде единовременной выплаты в 100 тыс. рублей врачам-педиатрам, терапевтам и врачам общей практики. В 2018 году предоставлено 79 таких выплат. В этом году такую поддержку получили врачи скорой медицинской помощи.

Николай Лядин, глава Сызрани:

— Положительная динамика в решении проблемы медицинских кадров очевидна — нам удалось привлечь 46 врачей. Однако чтобы добиться целевых показателей, обозначенных нацпроектом, предстоит приложить немало усилий. Будем строить новые объекты, ремонтировать существующие и оснащать их современным оборудованием.