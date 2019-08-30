В сызранской клинике "Современная Диагностика" созданы условия для врачей узких специальностей

Многопрофильная клиника "Современная Диагностика", открытая в 2016 году в Сызрани как консультативно-диагностический и лечебно-оздоровительный центр, продолжает расширять спектр своих услуг.

Всю палитру медицинских услуг - от консультативно-диагностического приема, профилактических осмотров до лечения, физиотерапии, восстановительной медицины и массажа - сегодня можно получить в сызранской клинике "Современная Диагностика". На языке цифр возможности медучреждения выглядят так: более 50 тыс. медицинских услуг и 30 тыс. посещений пациентов за год.

Более 1900 видов лабораторных исследований, высокоточная диагностика (холтеровское мониторирование ЭКГ и АД, все виды УЗИ, цистоскопия, кольпоскопия и др.), функциональная диагностика - эти и другие услуги клиники высоко востребованы у жителей города. В перспективе - открытие линии спортивной медицины и полноценного реабилитационного отделения.

Большое внимание в "Современной Диагностике" уделяют индивидуальному подходу к пациенту и его комфорту: доктор не экономит время на приеме, внимательно обследуя пришедшего, задавая вопросы и выслушивая жалобы. Временные затраты на оформление документов помогает экономить электронная амбулаторная карта. С ее помощью врач быстро получает всю информацию о динамике лечения пациента, выдает при необходимости дубликат карты или пополняет ее информацией из других источников.

Активно внедряют инновации, совершенствуют оказание медицинских услуг, развивают сервис высококвалифицированные кадры. В клинике работают 22 врача разных специальностей (терапевт, невролог, кардиолог, хирург, эндокринолог, офтальмолог, гинеколог, педиатр и др.).

По словам директора клиники Екатерины Ермолаевой, сегодня в Сызрани особенно нужны специалисты узких профилей, такие как гематолог, онколог, ортопед, ревматолог, сосудистый хирург, флеболог, нефролог, оперирующий гинеколог и оперирующий лор, детский кардиолог. "У нас уже есть положительный опыт работы с врачами из других городов, которым мы составляем индивидуальный график приема один раз в неделю или месяц. Мы готовы принять иногородних врачей и на полный рабочий день, а также молодых специалистов, которые могут начать у нас свою деятельность, например, с профосмотров, выдачи заключений для детского сада и других услуг. Достойные заработная плата и условия труда, компенсация оплаты жилья или предоставление ведомственного жилья, бесплатное обучение и переквалификация, участие в форумах, скидки и бонусы на медицинские услуги - все это мы стараемся обеспечить врачам клиники". Новых сотрудников здесь ждет насыщенная профессиональная и корпоративная жизнь: совместные праздники, традиционные выезды на природу к Дню медицинского работника.

Екатерина Ермолаева, директор клиники "Современная Диагностика":

- Мы готовы принять иногородних врачей на полный рабочий день, а также молодых специалистов, которые могут начать у нас свою деятельность.

Медицинская клиника "Современная диагностика"

приглашает на работу врачей узких профилей:

гематолога, онколога, ортопеда, ревматолога,

сосудистого хирурга, флеболога, нефролога и др.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:

+7-927-614-05-69, 8(8464)91-05-69, +7-927-614-07-95

sd-0163@yandex.ru

http://sd-163.ru



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