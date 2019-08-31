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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина с победы стартовала на US Open в парном разряде

ВАШИНГТОН. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Тольятти Дарья Касаткина и представительница Эстонии Анетт Контавейт успешно преодолели первый круг Открытого чемпионата США в парном разряде, сообщает championat.com. Они обыграли американскую пару Ракель Атаво/Айша Мухаммад (16) со счетом 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут.

Касаткина и Контавейт выполнили четыре эйса, один раз ошиблись на подаче и реализовали семь из семи брейк-пойнтов. Их соперницы трижды подали навылет, совершили две двойные ошибки и сделали пять брейков.

Во втором раунде Касаткина и Контавейт сыграют с дуэтом Виктория Голубич (Швейцария)/Сара Соррибес-Тормо (Испания).

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