В тольяттинской поликлинике №2 врачи могут зарабатывать до 100 тысяч рублей

Сегодня укомплектованность кадрами медучреждений города меньше 50% от норматива. На днях мы побывали в ГБУЗ СО "Тольяттинская городская поликлиника №2" и выяснили, что здесь для врачей созданы отличные условия.

Принято считать, что медиков пугает маленькая зарплата при большой нагрузке. Этот стереотип сложился не на пустом месте. Так было в относительно недавнем прошлом. Сейчас ситуация в отрасли изменилась, а представление о ней — пока нет.

Говоря о кадровой проблеме, главный врач ТГП №2, кандидат медицинских наук Андрей Житлов (на фото) рассказал, что средний возраст сотрудников поликлиники — 62 года. Особенно ощущается дефицит участковых терапевтов и педиатров. Среди узких специалистов остро не хватает офтальмологов, ЛОР-врачей, нужен врач УЗИ. Сокращение числа сотрудников связано как раз с тем, что люди уходят на пенсию, а молодежь не торопится занимать вакантные места в медучреждениях.

"Мы создаем все условия, чтобы доктора шли к нам работать, — рассказал Андрей Геннадьевич. — Начнем с зарплаты. В нашем учреждении доктора являются высокооплачиваемыми специалистами. То есть при средней зарплате по городу в 23 тыс. руб. наши терапевты могут заработать от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. Врач-рентгенолог при определенной нагрузке получает более 100 тыс. руб. в месяц".

Разумеется, начисление заработной платы связано с выполнением ряда нормативов. Главврач рассказал, что оплата труда состоит из базовой части и стимулирующих надбавок (за стаж, интенсивность, число принятых пациентов, проведенную диспансеризацию, низкую смертность на участке и т.п.). Если врач выполнил 100% своих задач, он получает 200% к окладу.

Андрей Геннадьевич подчеркнул, что в первую очередь он ждет на работу молодежь — она лабильнее, легче встраивается в современные требования. В коллективном договоре ТГП №2 прописано, что каждый принятый на работу молодой специалист помимо единовременной госвыплаты в 160 тыс. руб. получает от поликлиники 50 тыс. руб. подъемных. Затем в течение трех лет пользуется надбавкой к зарплате в 5 тыс. рублей.

"Кроме того, у нас есть возможность поддержать сотрудника и на льготных условиях трудоустроить в ординатуру. Помимо прочего, мы берем на себя до 70% платы за наем жилья в поддержку приезжих молодых специалистов. Мы готовы оплачивать и целевое обучение студента, который придет по окончании вуза к нам работать", — сказал Житлов.

Кроме того, в ТГП №2 помимо принципов "бережливого производства", которые внедряются повсеместно, внедрено и собственное "ноу-хау", в том числе по разделению потоков пациентов. Это система, позволяющая продуманно распределять нагрузку между специалистами, чтобы повысить их эффективность, избавив их при этом от переутомления и профессионального выгорания.

Как это работает? В каждом зале регистратуры находится администратор, который определяет, куда направить посетителей. Людей с острыми состояниями (температурой, высоким давлением и т.п.) записывают к дежурному врачу, с хроническими заболеваниями — к участковым, а тех, кому "просто спросить", получить рецепт, справку и т.п., — к медсестрам. То есть средний медперсонал вывели на самостоятельный прием населения, чем разгрузили докторов.

ТГП №2 обслуживает 158 тыс. человек,

проживающих в Центральном районе Тольятти

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