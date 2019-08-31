В тольяттинской психоневрологической службе ждут молодых специалистов

Укомплектованность кадрами медучреждений Тольятти остается меньше 50% от норматива. Мы побывали в психоневрологическом диспансере и узнали у главврача Ираиды Селезневой, какие условия ожидают здесь врачей.

фото предоставлено ГБУЗ СО "Тольяттинский ПНД"

История психиатрической службы города насчитывает более пятидесяти лет. Как самостоятельное учреждение диспансер здесь был открыт в 1968 году. Его первым главврачом, Анатолием Курбатовым, были заложены основы современной помощи пациентам с психическими расстройствами. В 1974–1975 годах в городе появились 4 стационарные отделения, а в 1988 году при главвраче диспансера Валентине Евдокимове было начато строительство типового здания. Сегодня диспансер имеет два амбулаторных отделения (взрослое и детское), три дневных стационара и круглосуточный, рассчитанный на 435 коек.

В учреждении постоянно работают над улучшением условий обслуживания и содержания пациентов. Широко применяется в работе с пациентами бригадный метод: с пациентом работает врач-психиатр, психолог, социальные работники. В состав диспансера входит социальная служба, служба медицинских психологов, в том числе по работе с детьми.

По-прежнему одной из важнейших задач остается укомплектованность врачебного персонала. Диспансер готов принять на работу как молодых, не имеющих опыта докторов, так и врачей-психиатров со стажем. А для студентов медицинских вузов, планирующих по его окончании получать узкую специальность, здесь предусмотрено заключение договоров о целевом обучении в ординатуре. В этом случае обучение студента оплачивается из средств федерального либо регионального бюджетов, а по окончании обучения выпускнику гарантируется трудоустройство по полученной специальности.

Врачи-психиатры диспансера получают вполне конкурентоспособную зарплату. Так, врач-психиатр со стажем и высшей квалификационной категорией, работая на одну ставку, получает не менее 30 тыс. рублей. Молодые специалисты, не имеющие ни квалификационной категории, ни стажа работы в учреждениях здравоохранения, выполняя объем работы на одну ставку, будут получать "на руки" не менее 25 тысяч рублей. Дополнительный доход специалистам обеспечивают платные медицинские услуги, оказываемые населению города.

Как считает главный врач ГБУЗ СО "Тольяттинский ПНД" Ираида Селезнева, случайные люди здесь не задерживаются: "Многие из врачей имеют высшую и первую категории, все стараются развивать свои профессиональные навыки. Мы работаем в такой сфере, где абстрагироваться от боли, которую испытывают пациенты, невозможно. В нашей службе остаются только высокопрофессиональные и стойкие духом люди, но и у них есть предел внутренних ресурсов. Поэтому мы всегда стараемся идти навстречу нашим специалистам. Каждого специалиста здесь ждет ежегодный отпуск в количестве 28 дней и дополнительный — за работу во вредных условиях труда — 35 календарных дней. За счет средств работодателя осуществляется повышение квалификации и профессиональная переподготовка.

В коллективе стремятся создать доброжелательную атмосферу, такие условия труда, которые дадут врачам возможность работать с душой и полной самоотдачей. Здесь практикуется система наставничества: более опытный врач-наставник в течение месяца помогает новичку усвоить особенности работы в данном учреждении. Коллектив диспансера ведет насыщенную профессиональную и корпоративную жизнь.

ГБУЗ СО "Тольяттинский

психоневрологический диспансер"

приглашает врачей-психиатров

на работу в стационаре и амбулаторной службе.

г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 3.

Тел. +7 (8482) 25-35-93.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ У ВРАЧА (СПЕЦИАЛИСТА)

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