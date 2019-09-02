Анастасия Павлюченкова и Анастасия Севастова вышли в третий круг US Open в парном разряде

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова и Анастасия Севастова из Латвии вышли в третий круг Открытого чемпионата США в парном разряде, сообщает championat.com. В матче второго раунда соревнований Павлюченкова и Севастова нанесли поражение седьмым сеяным, паре из Китайского Тайбэя Чань Хаочин/Чань Латиша, со счетом 3:6, 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

Павлюченкова и Севастова подали один эйс на двоих, допустили четыре двойные ошибки и реализовали семь брейк-пойнтов из 14. Чань Хаочин и Чань Латиша ни разу не подали навылет, семь раз ошиблись на подаче и реализовали четыре брейка.

За выход в четвертьфинал US Open Павлюченкова и Севастова сыграют с китайской парой Дуань Инъин/Чжэн Сайсай, получившей от организаторов 12-й номер посева.