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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова и Анастасия Севастова вышли в третий круг US Open в парном разряде

ВАШИНГТОН. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова и Анастасия Севастова из Латвии вышли в третий круг Открытого чемпионата США в парном разряде, сообщает championat.com. В матче второго раунда соревнований Павлюченкова и Севастова нанесли поражение седьмым сеяным, паре из Китайского Тайбэя Чань Хаочин/Чань Латиша, со счетом 3:6, 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

Павлюченкова и Севастова подали один эйс на двоих, допустили четыре двойные ошибки и реализовали семь брейк-пойнтов из 14. Чань Хаочин и Чань Латиша ни разу не подали навылет, семь раз ошиблись на подаче и реализовали четыре брейка.

За выход в четвертьфинал US Open Павлюченкова и Севастова сыграют с китайской парой Дуань Инъин/Чжэн Сайсай, получившей от организаторов 12-й номер посева.

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