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Энергетика ТЭК

"ВолгоТрансЭнерго" проигрывает суды по котельной Нефтегорска

НЕФТЕГОРСК. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Компания "ВолгоТрансЭнерго" ("ВТЭ") в судах проигрывает борьбу за центральную котельную Нефтегорска. На минувшей неделе в удовлетворении исков компании отказали нижегородский и самарские арбитражные суды.

Напомним, котельная, снабжающая Нефтегорск теплом и горячей водой, принадлежала обанкроченному ОАО "Нефтегорская теплоэнергетическая компания" ("НТЭК"). В январе 2019 г. в рамках конкурсного производства она была продана с торгов. Имущество котельной перешло ООО "СамРЭК-Эксплуатация", принадлежащему областному правительству.

"ВолгоТрансЭнерго" не было допущено к торгам. Конкурсная комиссия указала на тот факт, что заявка компании не содержала предусмотренные торгами обязательства предоставлять гражданам и организациям услуги по регулируемым государством тарифам.

В апреле "ВТЭ" в рамках дела о банкротстве "Нефтегорской теплоэнергетической компании" обратилось в самарский арбитраж с требованием признать недействительным договор купли-продажи котельной. По требованию компании на имущество были наложены обеспечительные меры.

26 августа Арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении иска. 

А 27 августа удовлетворить еще один иск "ВТЭ" отказался нижегородский арбитраж. Здесь компания попыталась оспорить решение УФАС по Нижегородской области, где в апреле признали необоснованной жалобу "ВолгоТрансЭнерго" на недопуск к участию в торгах (организатор торгов — ООО "КПА Групп", зарегистрировано в Нижнем Новгороде).

Источники Волга Ньюс отмечают, что за судебными процессами может стоять попытка нефтегорского бизнесмена Алексея Звягинцева вернуть контроль над центральной котельной Нефтегорска. Ранее ему принадлежала 50%-ая доля в капитале "НТЭК".

Пока решение самарского арбитража не вступило в законную силу и у "ВТЭ" есть возможность его обжаловать, обеспечительные меры не сняты. Между тем представители "СамРЭК-Эксплуатации" в суде отмечали, что это осложняет подготовку к отопительному сезону.

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