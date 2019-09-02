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"АКОМ" принял участие в "MIMS Automechanika-2019"

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26-29 августа в столичном Выставочном комплексе "Экспоцентр" состоялась 23-я Московская международная выставка "MIMS Automechanika-2019" - знаковое событие года в индустрии автозапчастей, автокомпонентов и оборудования для технического обслуживания автомобилей.

Фото: предоставлено ГК "АКОМ"

Компания "АКОМ", по многолетней традиции, приняла активное участие в выставке, представив на своем стенде всю линейку выпускаемой продукции, в том числе высокотехнологичные новинки: "АКОМ + EFB", "Жигулевский аккумулятор", "ULTIMATUM AGM".

Высокое качество при доступной цене позволяет продукции "АКОМ" успешно конкурировать с зарубежными производителями. Линейка аккумуляторов бренда включает в себя инновационную серию батарей с эксплуатационными и потребительскими характеристиками, не уступающими мировым аналогам.

Стенд "АКОМ" вызвал большой интерес у гостей выставки, которые могли не только ознакомиться с продукцией аккумуляторного производства, но и получить профессиональные консультации у специалистов компании. Оригинальные макеты представляли концепцию экстремальных экспедиций "АКОМ - покоритель стихий", которая призвана продемонстрировать бесперебойную работу новых аккумуляторов "АКОМ+EFB" в условиях арктического холода, высокогорья, жаркой пустыни и на дне океана.

Кроме того, "MIMS Automechanika" - отличная возможность для продвижения продуктов и услуг, успешных деловых переговоров и развития сотрудничества. Президент Группы компаний "АКОМ" Николай Игнатьев подписал соглашение с собственником компаний ООО "АКОМ" и ООО "TU АКОМ" И.Шамсовым об эксклюзивных поставках аккумуляторов в Узбекистан и Таджикистан. На данные территории в течение 2020-2025 годов будет экспортирован 1 млн штук АКБ.

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