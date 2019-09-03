"Самарский Стройфарфор" инвестирует в производительность труда

"Самарский Стройфарфор" стал одной из площадок реализации национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости", оператором которого выступает "Федеральный центр компетенций". Руководитель центра Николай Соломон побывал на заводе, чтобы выявить те участки производства, на которых можно добиться большей отдачи.

Самарская область одной из первых вступила в нацпроект. Это произошло в 2017 году. Спустя два года в программу вошел крупнейший в России завод по производству керамогранита и сантехники "Самарский Стройфарфор". Это стало возможным только после завершения всех этапов модернизации оборудования на предприятии, куда завод совместно с Фондом развития промышленности инвестировали почти 900 млн рублей.

"К настоящему моменту завод настолько расширил производство, насколько это возможно. И сейчас мы переходим к другому этапу — повышению производительности труда. И это требует серьезных вложений времени и труда всего коллектива в эргономику производства и логистику движения всех продуктов", — подчеркнул генеральный директор "Самарского Стройфарфора" Павел Мисюля.

Делегация федеральных экспертов и министерства промышленности Самарской области познакомилась с тем, как организованы рабочие процессы на заводе. Производством керамогранита здесь стали заниматься относительно недавно, с 2004 года, поэтому на этом участке почти полностью автоматизированные линии. Изменения необходимы на производстве сантехники, которую завод выпускает более 70 лет. Здесь многое изменилось за последние годы, но в силу исторических причин производственный процесс требует постоянного внимания.

Как сказал генеральный директор ФЦК Николай Соломон, каждое предприятие нуждается в индивидуальном подходе, в тщательном изучении всех этапов производственной цепочки. На "Самарском Стройфарфоре" эксперты отметили большой объем ручной работы там, где процесс связан с производством сантехники. "Мы сделали срез и обозначили места, где будем создавать оптимальные логистические цепочки. Начнем в том числе со склада, где мы выявили много нелогичностей. Будем над этим работать", — сказал Павел Мисюля.