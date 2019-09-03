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Экономика и бизнес

"Самарский Стройфарфор" инвестирует в производительность труда

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самарский Стройфарфор" стал одной из площадок реализации национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости", оператором которого выступает "Федеральный центр компетенций". Руководитель центра Николай Соломон побывал на заводе, чтобы выявить те участки производства, на которых можно добиться большей отдачи.

Фото: Фото предоставлено ООО "Самарский Стройфарфор"

Самарская область одной из первых вступила в нацпроект. Это произошло в 2017 году. Спустя два года в программу вошел крупнейший в России завод по производству керамогранита и сантехники "Самарский Стройфарфор". Это стало возможным только после завершения всех этапов модернизации оборудования на предприятии, куда завод совместно с Фондом развития промышленности инвестировали почти 900 млн рублей.

"К настоящему моменту завод настолько расширил производство, насколько это возможно. И сейчас мы переходим к другому этапу — повышению производительности труда. И это требует серьезных вложений времени и труда всего коллектива в эргономику производства и логистику движения всех продуктов", — подчеркнул генеральный директор "Самарского Стройфарфора" Павел Мисюля.

Делегация федеральных экспертов и министерства промышленности Самарской области познакомилась с тем, как организованы рабочие процессы на заводе. Производством керамогранита здесь стали заниматься относительно недавно, с 2004 года, поэтому на этом участке почти полностью автоматизированные линии. Изменения необходимы на производстве сантехники, которую завод выпускает более 70 лет. Здесь многое изменилось за последние годы, но в силу исторических причин производственный процесс требует постоянного внимания.

Как сказал генеральный директор ФЦК Николай Соломон, каждое предприятие нуждается в индивидуальном подходе, в тщательном изучении всех этапов производственной цепочки. На "Самарском Стройфарфоре" эксперты отметили большой объем ручной работы там, где процесс связан с производством сантехники. "Мы сделали срез и обозначили места, где будем создавать оптимальные логистические цепочки. Начнем в том числе со склада, где мы выявили много нелогичностей. Будем над этим работать", — сказал Павел Мисюля.

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