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Экономика и бизнес

"Самарский Подшипник": высокоточное оборудование плюс высокие компетенции

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завод "Самарский Подшипник"® в короткие по меркам отрасли сроки занял заметное место на рынке России и стран СНГ. В условиях жесткой конкуренции предприятие достойно держит реноме надежного производителя и поставщика. Благодаря современному оборудованию и глубоким компетенциям специалистов, продукция завода отличается высокой точностью и долгим сроком службы.

Фото: предоставлено АО Завод "Самарский Подшипник"

Самара традиционно является одним из мощных центров по производству подшипниковой продукции. В 2010 году здесь было создано современное предприятие, которое успешно развивает уникальный производственный опыт, накопленный отечественной подшипниковой отраслью. Завод стремительно набирает обороты, конкурируя на рынке с производствами, которые имеют вековую историю.

Сегодня техническая возможность предприятия АО "Завод "Самарский Подшипник" позволяет производить подшипники качения разных конструктивных групп и типоразмеров с диапазоном от 200 до 2 000 мм. Как рассказал генеральный директор завода Алексей Бажутов, сверхточное современное оборудование предприятия и высокая квалификация персонала позволяют изготавливать крупногабаритные подшипники любой сложности и высокой точности, включая 5 и 6 классы.

"Костяк предприятия составляют более 150 сотрудников инженерных и рабочих специальностей, — рассказал гендиректор завода. — Большинство из них имеют многолетний опыт работы в отрасли".

Предприятие дорожит своими специалистами и развивает кадровый потенциал, создавая условия для углубления знаний и компетенций своих сотрудников.

Линейка продукции АО "Завод "Самарский Подшипник" состоит из сотни наименований — шариковые, сферические, конические, радиальноупорные подшипники.

Общая площадь предприятия составляет более 40 тыс. кв. м и включает в себя производственные цеха, складские площади, офисные помещения, метрологическую лабораторию. В соответствии с инвестиционной программой приобретается и запускается в эксплуатацию новое технологическое оборудование. Сейчас на предприятии ведется строительство участка термической обработки деталей подшипников, оснащается оборудованием участок по производству роликов и тел качения. Ввод нового оборудования позволит заводу перейти на полный цикл изготовления продукции.

Тесное сотрудничество с российскими НИИ, машиностроительными предприятиями, а также широкое использование новых технологий позволяет заводу планомерно сокращать свои производственные затраты. Бережливый подход, широкое применение инновационных производственных решений, расширение современного станочного парка ведут к снижению себестоимости продукции, чем обеспечивают безусловные преимущества и стабильное развитие компании в будущем. Исходя из потребностей заказчиков конструкторский отдел предприятия разрабатывает подшипники, увеличивающие технические характеристики изделий и ресурс оборудования. Новые изделия оперативно внедряются в производство.

Объем производства в прошедшем году составил порядка 300 тыс. штук, при этом оборот компании превысил 700 млн рублей. В текущем году объем выпуска продукции планируется увеличить на 10%.

"Производственный план может меняться, поскольку мы нередко выполняем срочные заказы, — пояснил гендиректор завода. — Сейчас уже никто не закупает подшипники на склад, поэтому мы включаем новые объемы в производственный план и приступаем к выполнению заказа".

Завод поставляет подшипники практически во все регионы России, а также экспортирует продукцию в страны СНГ. Выгодное с точки зрения логистики расположение предприятия позволяет производить отгрузки любым видом транспорта.

Продукция компании востребована в широком спектре отраслей промышленности — нефтегазовой, горнодобывающей, трубопрокатной и цементной отрасли, металлургии и машиностроении. Изделия предприятия используются в прокатных станах крупных металлургических комбинатов, в опорных роликах цементных печей, в оборудовании на предприятиях по добыче руд, щебня, строительного песка, в насосах для добычи нефти.

Огромные полутораметровые в диаметре подшипники поставляются на заводы известного холдинга "БелАЗ" для установки в мотор-редуктор одного из самых больших в мире карьерных самосвалов.

Важным конкурентным преимуществом предприятия является его ценовая политика — стоимость импортных аналогов в разы превышает стоимость отечественной продукции, качество которой всегда остается на высоком уровне.

"Конкуренция на рынке очень высокая, — отмечает Алексей Бажутов. — Большую проблему составляет дешевый китайский импорт низкого качества, а также контрафактная продукция. Далеко не все потребители понимают, что за дешевизной может стоять низкое качество. Время от времени мы сталкиваемся с подделкой продукции нашего бренда и стараемся пресекать подобные проявления".

Изделия завода имеют индивидуальную маркировку, а также паспорт, защищенный специальными знаками. Средне- и крупногабаритные подшипники получают индивидуальный паспорт, в мелкосерийной продукции паспорт имеет каждая отгруженная партия подшипников. Паспорт и маркировка гарантируют качество продукции с товарным знаком "Самарский Подшипник" и говорят о соответствии изделий отраслевым стандартам.

В августе текущего года завод "Самарский Подшипник" подтвердил соответствие требованиям международного стандарта систем менеджмента качества ISO 9001:2015. В ходе аудита эксперты российского представительства международной компании TUV Thuringen eV. (Германия) высоко оценили уровень работы предприятия и профессионализм сотрудников. Специалисты аудиторской компании отметили непрерывное совершенствование системы менеджмента предприятия, улучшение процессов взаимодействия, внимание к вопросам модернизации оборудования и обучения персонала.

Помимо этого, продукция завода имеет уникальный сертификационный знак TIC (Германия). Разрешение на его использование имеют производители подшипников, прошедшие специальную аудиторскую проверку — это подтверждает высокий статус завода, как ответственного производителя.

АО "Завод "Самарский Подшипник" входит в некоммерческий Союз "Межреспубликанский концерн "Подшипник" — отраслевую организацию, которая объединяет ведущих производителей страны, отстаивает интересы предприятий в борьбе с контрафактом, заботясь как о производителях, так и о потребителях.

Сегодня бренд "Самарский Подшипник" прочно ассоциируется с высоким качеством и регулярностью поставок. Предприятие ориентируется на рост потребительского спроса на отечественную продукцию, доступную по цене и произведенную с гарантией высокого качества завода-производителя.

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