"Самарский Подшипник"® качество гарантирует

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Более 200 тонн продукции ежемесячно отгружает завод заказчикам из России, Украины, Узбекистана, Казахстана, Республики Беларусь, Армении. Подшипники качения торговой марки "Самарский Подшипник"® работают в опорах цементных печей, в нефтяной и газовой промышленности, на прокатных станах металлургических комбинатов, на самосвалах БелАЗ, агрегатах и оборудовании промышленных производств и АПК.