"Самарский Подшипник"® качество гарантирует

Более 200 тонн продукции ежемесячно отгружает завод заказчикам из России, Украины, Узбекистана, Казахстана, Республики Беларусь, Армении. Подшипники качения торговой марки "Самарский Подшипник"® работают в опорах цементных печей, в нефтяной и газовой промышленности, на прокатных станах металлургических комбинатов, на самосвалах БелАЗ, агрегатах и оборудовании промышленных производств и АПК.
Компетенции и опыт специалистов завода позволяют проектировать и производить продукцию по индивидуальным заказам. Передовые технологии и менеджмент качества, модернизация производства и расширение географии поставок дают возможность наращивать объемы выпуска продукции.