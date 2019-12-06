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Машиностроение Экономика и бизнес

"Самарский Подшипник"® качество гарантирует

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 200 тонн продукции ежемесячно отгружает завод заказчикам из России, Украины, Узбекистана, Казахстана, Республики Беларусь, Армении. Подшипники качения торговой марки "Самарский Подшипник"® работают в опорах цементных печей, в нефтяной и газовой промышленности, на прокатных станах металлургических комбинатов, на самосвалах БелАЗ, агрегатах и оборудовании промышленных производств и АПК.

"Самарский Подшипник"®: высокоточное оборудование плюс компетенции "Самарский Подшипник"®: высокоточное оборудование плюс компетенции
Завод "Самарский Подшипник"® в короткие по меркам отрасли сроки занял заметное место на рынке России и стран СНГ. В условиях жесткой конкуренции предприятие достойно держит реноме надежного производителя и поставщика. Благодаря современному оборудованию и глубоким компетенциям специалистов продукция завода отличается высокой точностью и долгим сроком службы.

Компетенции и опыт специалистов завода позволяют проектировать и производить продукцию по индивидуальным заказам. Передовые технологии и менеджмент качества, модернизация производства и расширение географии поставок дают возможность наращивать объемы выпуска продукции.

 

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