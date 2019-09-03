Волейбольная "Нова" создала центр подготовки резерва

В сентябре 2019 г. в Новокуйбышевске начал функционировать центр подготовки резерва волейбольного клуба "Нова". Об этом сообщил исполнительный директор фонда развития клуба Евгений Петропавлов.

"Создание этой структуры позволит нам в полной мере реализовать волейбольную "пирамиду" в Самарской области и в Поволжье, главный принцип которой - от массовости к мастерству. Совместно с федерацией волейбола Самарской области ведется большая работа по популяризации нашего вида спорта, и мы наблюдаем увеличение числа занимающихся волейболом в секциях и спортивных школах области", - говорит Петропавлов.

По его словам, уже есть первые результаты этой работы - в областном волейболе появляется больше талантливых юношей. Центр подготовки резерва поможет им сделать следующий шаг в спортивной карьере.

За подготовку резерва будет отвечать один самых авторитетных тренеров области и России заслуженный работник физической культуры России, заслуженный тренер России Валерий Иванов.

"Лучшие ребята со всей области и Приволжского федерального округа с 12 лет будут жить и питаться на базе волейбольного клуба "Нова", тренироваться в сильнейшей спортивной школе Новокуйбышевска, учиться в спортивном классе", - рассказывает Евгений Петропавлов.

Он добавляет, что центр преследует цель увеличения числа местных воспитанников в составе "Новы". А если кому-то из воспитанников в итоге не удастся пробиться в большой волейбол в качестве игроков, то у них будет возможность получить хорошее образование, в том числе и спортивное, чтобы они смогли себя реализовать, например, в тренерской деятельности.