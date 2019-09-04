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Пожары Происшествия

При тушении пожара в частном доме в Сызрани обнаружено тело мужчины

СЫЗРАНЬ. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 сентября, в 16:16 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Дальневосточной, 20 в Сызрани, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь охватил площадь в 22 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 25 человек, которые использовали семь спецмашин. Пожар удалось ликвидировать в 16:42.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что при тушении дома было обнаружено тело мужчины в возрасте 57 лет.

Причина гибели человека устанавливается. Так же выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.

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