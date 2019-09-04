Ночью в Самаре из-за возгорания кабеля в электрошахте из жилого дома эвакуировали 8 человек

В среду, 4 сентября, в 2:09 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в шахте электропроводки в доме № 42 по ул. 22-го Партсъезда, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело пять погонных метров кабеля. В его тушении участвовали 14 человек, которые, используя три спецмашины, ликвидировали пожар в 2:30. Данных о пострадавших нет.

В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что во время тушения из дома было эвакуировано восемь человек.

Причины возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.