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Пожары Происшествия

Ночью в доме в историческом центре Самары замкнул электросчетчик и загорелась проводка

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 сентября, в 2:41 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании в доме № 109 по ул. Фрунзе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На место происшествия прибыли 10 пожарных на двух машинах, которые установили, что в результате короткого замыкания в электросчетчике произошло возгорание 0,5 погонного метра электропроводки. Возгорание было ликвидировано до прибытия огнеборцев.

Данных о пострадавших нет.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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