Ночью в доме в историческом центре Самары замкнул электросчетчик и загорелась проводка

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В среду, 4 сентября, в 2:41 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании в доме № 109 по ул. Фрунзе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.