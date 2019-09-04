Ночью в доме в историческом центре Самары замкнул электросчетчик и загорелась проводка

В среду, 4 сентября, в 2:41 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании в доме № 109 по ул. Фрунзе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На место происшествия прибыли 10 пожарных на двух машинах, которые установили, что в результате короткого замыкания в электросчетчике произошло возгорание 0,5 погонного метра электропроводки. Возгорание было ликвидировано до прибытия огнеборцев.
Данных о пострадавших нет.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.