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Россельхозбанк запускает акцию для держателей карт МИР-JCB

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Россельхозбанк" анонсировал старт акции, позволяющей получать кэшбэк 25% от любых операций покупки по ко-бейджинговым картам МИР-JCB, совершенных в зарубежных торгово-сервисных организациях, в том числе через сеть Интернет. Максимальная сумма выплаты кэшбэка ограничена 10 000 рублей за все время проведения акции.

Сроки проведения акции: с 15.08.2019 по 31.12.2019. Предложение действует для всех банковских продуктов, в рамках которых предусмотрен выпуск карт МИР-JCB: Персональный, Зарплатная карта, Индивидуальный, Россельхозбанк-АККОР, Россельхозбанк-АККОР Кредитная карта и Россельхозбанк-ВОРДИ.

"Мы стараемся запускать действительно интересные предложения для разных категорий клиентов. В этот раз акция наиболее выгодна для держателей карт, которые собираются отправиться в отпуск за границу до конца текущего года", — отметил начальник управления развития карточных продуктов АО "Россельхозбанк" Андрей Кондратьев.

Акция также распространяется и на карты МИР-JCB "Россельхозбанк-ВОРДИ". Кроме участия в маркетинговой акции, держатели данных карт помогают инвалидам, т.к. с каждой операции банк перечисляет часть своих доходов в адрес Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Данные средства направляются на лечение, реабилитацию, проекты по адаптации и социализации детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет.

Россельхозбанк предлагает широкую линейку карт категории МИР-JCB, в том числе кредитные и дебетовые карты, как для розничных, так и для зарплатных клиентов.

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