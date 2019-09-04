Дмитрий Азаров раскритиковал работу муниципалитетов по обращению с ТКО

В среду, 4 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров находился с рабочим визитом в Сергиевском районе. Здесь глава региона проверил ход реализации нацпроектов, посетил ряд объектов соцсферы и провел личный прием граждан.

Визит главы региона в Сергиевский район начался с селекторного совещания на тему развития системы обращения с ТКО, в нем приняли участие депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей Марков и главы всех муниципалитетов области.

В начале совещания Дмитрий Азаров определил его главную задачу — детально разобрать актуальные вопросы, в которых районам требуется помощь региональных властей. "На начальном этапе мы постарались максимально сохранить существующую модель — для того, чтобы не создавать излишних сложностей. Тем не менее, новая модель функционирования системы всегда сопряжена со сложностями переходного этапа, многие муниципалитеты с ними столкнулись", — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что вопросы экологии находятся в фокусе внимания как общества, так и властей всех уровней: "Особую значимость повсеместное налаживание современной, эффективной и бережной к природе системы работы с отходами приобретает при реализации нацпроектов".

Напомним, проект "Комплексная система обращения с ТКО" является ключевым направлением нацпроекта "Экология" — одного из 12 национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным. Благодаря нацпроекту регион получил возможность приступить к решению целого комплекса застарелых экологических проблем. Так, за 8 месяцев 2019 г. в Самарской области уже ликвидировано 450 несанкционированных свалок, собрано и транспортировано 635 тыс. т отходов, передано на обработку 154 тыс. т, а на утилизацию — 15,4 тыс. т. Кроме того, с вводом новых мусоросортировочных комплексов в ближайшее время долю переработки увеличат.

Губернатор отметил, что в этой работе важен комплексный подход: "Многие вопросы решить наскоком невозможно, важна системная грамотная кропотливая работа по отладке уже существующих механизмов".

Понимая недостаток средств в районах на своевременное обновление площадок, регион готов заключать с ними соглашения на условиях софинансирования. Так, только при обновлении площадок правительство области готово покрывать 70% затрат для муниципальных районов, а при их ремонте брать на себя 20% от всех расходов. Однако, как отметил Сергей Марков, далеко не все муниципалитеты на данный момент заключили такие соглашения.

"Коллеги, я напоминаю вам — муниципальным образованиям, что это ваша зона ответственности, ваши полномочия. И те муниципальные образования, которые отказались от подписания соглашения, де-факто отказались от денег", — подчеркнул Дмитрий Азаров. Он также поручил министру энергетики и ЖКХ предоставить полный отчет о потребности в ремонте и замене контейнерных площадок, заключенных соглашениях и фактическом объеме произведенных работ.

"Если вы считаете возможным отказываться от этих средств и при этом не делать работу вовсе, значит, с ней будет справляться кто-то другой! И по каждому муниципалитету, который наплевательски относится к этой работе, мы доведем информацию до жителей!", — акцентировал внимание участников совещания Дмитрий Азаров.