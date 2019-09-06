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Происшествия

В Самарской области суд принял решение о блокировке пяти сайтов с продажами дипломов об образовании

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратурой г. Чапаевска в ходе мониторинга сети Интернет выявлено пять сайтов, на которых размещалась информация о продаже дипломов о среднем специальном и высшем образовании с занесением в федеральный реестр дипломов Российской Федерации.

В целях исключения доступа граждан к сайтам прокурор обратился в суд с заявлениями о признании размещенной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и блокировке доступа к ней.

Ленинским районным судом г. Самары требования прокурора удовлетворены. После вступления в законную силу решения будут направлены на исполнение в Роскомнадзор РФ, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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