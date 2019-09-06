Обгоревший в Тольятти парень убежал из поликлиники

В министерстве здравоохранения Самарской области прокомментировали ситуацию с приходом обгоревшего парня в поликлинику.

"По информации администрации Тольяттинской городской клинической поликлиники 3, сегодня около 12:20 в холл регистратуры поликлиники на ул. Свердлова, 82 вбежал молодой человек с внешними признаками ожогов головы и рук, без верхней одежды, в возбужденном состоянии, - сообщили в областном минздраве. - Пациента провели в доврачебный кабинет, вызвали врача-хирурга и "скорую", приступив к оказанию медицинской помощи. В доврачебном кабинете в процессе набора медицинской сестрой препаратов для оказания неотложной помощи пациент внезапно выбежал из кабинета и из здания поликлиники. Догнать его сотрудникам поликлиники не удалось".

По информации тольяттинской службы "скорой медицинской помощи", по факту появления на улицах обгоревшего человека к ним поступило три вызова из разных источников.

В областном минздраве пояснили, что вызванная из поликлиники "скорая помощь" забрала пациента в шестом квартале Автозаводского района, то есть за два квартала от медучреждения, куда он изначально заходил. В итоге пациента доставили в ожоговое отделение городской больницы №4.

"Сейчас он находится под наблюдением врачей, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщили в министерстве.

Напомним, 6 сентября около 11:45 начался пожар на б-ре Курчатова, 13. На пожаре пострадал 20-летний парень.