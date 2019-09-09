Генеральный директор "Гаммамед": "Я лично прохожу обследования в нашей клинике в районе "Кошелев"

Период беременности для женщины — волнительное время. И каждой из них хочется получить должную поддержку и помощь от медицинского персонала. Ирина Вахтина, генеральный директор "Гаммамед", всю вторую беременность наблюдается в собственной клинике:

"Здесь и цены хорошие, и персонал добрый и понимающий. Я доверяю своим сотрудникам самое главное — не только свою жизнь, но и жизнь своего будущего ребёнка", — поделилась Ирина.

В новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К" Ирина рассказала, по какой причине открыла собственный бизнес именно в "Кошелеве", и почему мечтает переехать жить в этот район.