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Здравоохранение Общество

Генеральный директор "Гаммамед": "Я лично прохожу обследования в нашей клинике в районе "Кошелев"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Период беременности для женщины — волнительное время. И каждой из них хочется получить должную поддержку и помощь от медицинского персонала. Ирина Вахтина, генеральный директор "Гаммамед", всю вторую беременность наблюдается в собственной клинике:

Фото: Фото предоставлено автором

"Здесь и цены хорошие, и персонал добрый и понимающий. Я доверяю своим сотрудникам самое главное — не только свою жизнь, но и жизнь своего будущего ребёнка", — поделилась Ирина.

В новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К" Ирина рассказала, по какой причине открыла собственный бизнес именно в "Кошелеве", и почему мечтает переехать жить в этот район.

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