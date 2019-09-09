Начались съемки второго сезона первого молодежного самарского телесериала "Все по–честному"

Это захватывающая история о подростках, современной молодежной среде, сделанная с изрядной порцией юмора, но заставляющая задуматься о сложности жизни через столкновение характеров и взглядов школьников, поставленных перед вполне взрослым выбором.

Работу представляет ГТРК "Самара", при поддержке корпорации "Кошелев". Сквозная тема — школьные выборы со всей присущей этому общественному процессу драматургией: конкуренцией программ и личностей, административному давлению, и черному пиару.

Вся эта гремучая сценарная смесь щедро приправлена забавными сценами молодежной субкультуры. Как это называют авторы — выдуманные истории из реальной жизни. Здесь комичный персонаж "ржавый" — ведущий школьной телевизионной студии — из завзятого пропагандиста, "рупора" администрации превращается во вполне себе самостоятельную личность с твердыми убеждениями, а завзятый "ботаник" Мышкин, один из кандидатов в лидеры школьного самоуправления, оказывается Львом Мышкиным — реальным фронтменом и вожаком.

Первые восемь серий обрели своего зрителя в мае и доступны на ютюбе и на сайте ГТРК "Самара". Во втором сезоне молодежного сериала "Всё по-честному" зрителей ждёт немало сюрпризов. Сценаристы решили сменить локации. Первые несколько серий снимались за городом в одном из детских центров. Сейчас действо переместилось в школьные классы.

Развязки интриги ждать осталось совсем недолго. Премьера второго сезона состоится 16 сентября на канале "Самара24". Его можно увидеть в крупнейших кабельных сетях региона, на платформе Яндекса, прямая трансляция доступна на сайте tvsamara.ru. Создатели обещают, что все будет по-честному!