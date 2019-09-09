Обзор венецианских премьер: от "Джокера" до Романа Полански

В выходные завершился 76-й Венецианский кинофестиваль на острове Лидо ди Венеция в Италии. Специально для Волга Ньюс из Венеции культурный обозреватель Дарья Чертоляс подготовила материал, где отметила самые интересные кинопремьеры и рассказала, какие фильмы стоит ждать с особым воодушевлением.

В 2019 г. как никогда было много звездных гостей на красной ковровой дорожке и неожиданных наград. "Золотого льва" увез "Джокер" Тодда Филлипса. Мало кто думал, что фильм по комиксу из вселенной Бэтмена даже теоретически способен завоевать приз на столь серьезном европейском кинофестивале. Но мрачное очарование жестокого и истерического Джокера в исполнении фантастического Хоакина Феникса сделало свое дело и принесло создателям фильма одну из главных кинематографических наград.

Несмотря на свой статус персоны нон грата, Роман Полански увез Гран-при фестиваля, вторую по значимости награду, за работу "Офицер и шпион". Жюри отметило и шведа Роя Андерссона и его фильм "О бесконечности", хотя режиссер получал главный приз в Венеции всего лишь два года назад.

76-й Венецианский фестиваль уже называют одним из самых "правильных" с точки зрения вручения наград. Многие боялись, что против фильма по комиксу будет консервативность, против Романа Полански — политика, против Роя Андерссона — недавняя победа. Но награды распределились вполне заслуженно. Рассказываем, что ждать от главных фильмов Венецианского кинофестиваля.

Аутсайдеры, ставшие победителями

"Офицер и шпион" Романа Полански — пересказ знаменитого "дела Дрейфуса". 5 января 1895 г. капитан Альфред Дрейфус, молодой многообещающий офицер французской армии, был осужден за шпионаж в пользу Германии и приговорен к пожизненному заключению на острове Дьявола в Атлантическом океане у Французской Гвианы. Среди свидетелей его унижения — Жорж Пикар (Жан Дюжарден), руководитель военной контрразведки. Пикар обнаруживает подлог и подозревает, что настоящий шпион еще на свободе. В итоге он оказывается втянутым в опасный лабиринт обмана и коррупции, который угрожает и его чести и жизни.

"О деле Дрейфуса я думал много лет, — рассказывает режиссер фильма Роман Полански. — В этом обширном скандале, вероятно, величайшем в конце 19-го века, переплетаются судебная ошибка и антисемитизм. В течение 12 лет, в течение которых Дрейфус был в заточении, Франция была разделена на части, и все это имело отзвук по всему миру. Это дело по-прежнему является символом беззакония, на которое способны политические власти во имя национальных интересов". Столь актуальная тема в современную эпоху постправды не могла не найти отклика у жюри. Отдельно хочется отметить блестящую драматическую роль Жана Дюжардена, которого зрители привыкли видеть скорее в комедийном амплуа.

"О бесконечности" Роя Андерссона. 76-летнему Рою Андерссону позволено все: даже снять четвертую часть трилогии о житии с символическим названием "О бесконечности". В фильме зритель следит за рассуждениями человека в возрасте о красоте и жестокости, превосходстве и банальности жизни.

"О бесконечности" — это череда сцен, отснятых с четко выверенной перспективой и композицией, с чисто шведской эстетикой, в которой простые события приобретают такое же значение как и исторические. Например, пара пролетающая над разгромленным Кельном, как в картине Марка Шагала, сменяется сценой с женщиной на вокзале с чемоданом, которая думала, что ее никто не встретил. Там, где есть трагедия, всегда есть надежда. Бесконечная история уязвимости человеческой жизни. "Я хочу подчеркнуть красоту быть человеком, быть живым. — рассказывает о своем фильме Рой Андерссон. — И для того, чтобы это показать, нужно найти сравнение — страшную сторону. Этот фильм о бесконечности знаков существования".

"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом и Робертом де Ниро — самостоятельная история про культового персонажа из мира Бэтмена из вселенной комиксов DC. Филлипс исследует персонаж Артура Флека (Хоакин Феникс) — человека, который пытается найти свой путь в обществе Готэма. Днем он работает клоуном по найму, вечером он стремится стать стендап комиком. Застряв в кругу жестокости и апатии, Артур принимает одно неверное решение, которое ведет к цепочке трагических событий. Все, кто видел "Джокера", уже отметили, что он не уступает легендарным образам Джека Николсона и Хита Леджера. Кажется, что здесь Хоакин Феникс превзошел сам себя. Удивительно, как удачно у Тодда Филлипса, больше всего известного благодаря комедии "Мальчишник в Вегасе", получилось создать столь драматичный и мрачный мир Готэма. Новый Джокер — это анархическая сила безликой озлобленной толпы против равнодушного буржуазного мира.

Итальянский Мартин Иден и панамский скандал Содерберга

Итальянский "Мартин Иден" Пьетро Марчелло очередная киноадаптация книги на этом кинофестивале. На этот раз Мартин Иден, которого играет Лука Маринелли, житель Неаполя и страстный итальянец. Он с помощью пожилого интеллектуала Расса Бриссендена попадает в круги социалистов, что приводит его к конфликту с любимой из более привилегированного класса. Режиссер в своем фильме делает акцент именно на идеологии социализма. Для этого ему пришлось перенести Мартина Идена в другое время и в другое место, отличное от канонического романа Джека Лондона. Но российским критикам все это очень понравилось — возможно, это ностальгия по одной из самых популярных книг советского времени, возможно, действительно сильная работа итальянского режиссера со звонкой идеологической нотой.

"Молочные зубы" — дебют режиссера из Австралии Шэннон Мерфи на Венецианском Кинофестивале. Сам фильм — адаптация популярной театральной постановки. В основе сюжета история Милы Финли — тяжело больной девочки-подростка, которая влюбляется в наркомана Мозеса, что становится кошмаром для ее родителей. Эта первая влюбленность дает ей новый глоток жизни, все кругом запутывая, выводя ситуацию из-под контроля. Мила на своем примере показывает, как надо жить, когда вам нечего терять. Ситуация могла бы стать катастрофой для семьи Финли, но они находят в себе силы отпустить свою дочь и почувствовать радость в хаосе жизни. "Молочные зубы" о том, как хорошо быть живым и как далеко может зайти любовь.

"В ожидании варваров" Сиро Герра — это киноадаптация романа Джона Максвелла Кутзее с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Режиссер не стал адаптировать фантастический мир Кутзее в современные реалии — все опять происходят на задворках некой империи, куда жестокие надсмотрщики боятся пустить чужаков. Фильм как и книга поднимает темы взаимодействия культур, жестокости и вседозволенности власти. Но найти под этот сюжет хороший кинематографический язык режиссер все-таки не смог, поэтому жюри не оценило этот фильм высоко и оставило его за границей наград.

"Когда мы начали работать над адаптацией романа Кутзее, я думал, что история произошла в далеком мире, в далекие времена, — рассказывает Сирро Герра. — В процессе съемок эти отдаленные время и место стали казаться все ближе и ближе. Теперь, когда мы закончили, история каким-то образом превратилась в историю о нашем нынешнем веке".

"К звездам" Джеймса Грея ждут многие. Брэд Питт сейчас на очередном пике популярности, и к нему приковано все внимание. В фильме он сыграет астронавта Роя Макбрайда. По словам Питта, это была одна из самых сложных для него ролей. Но критики не высоко оценили фильм. В кафе недалеко от площадок, где проводились показы, на специальной доске даже появилась жалоба с просьбой вернуть деньги за билет с этого фильма. Но будем честны, фильм не лишен и положительных качеств — вдохновляющая операторская работа и талантливая игра Питта. "К звездам", возможно, и не понравится всем, но точно найдет своих поклонников.

"Прачечная" Стивена Содерберга. На него стоит идти только ради фантастического каста — Мэрил Стрип, Гари Олдман, Антонио Бандерас. В фильме рассказана история, в основе которой лежит реальный скандал с панамскими офшорами. Правда, режиссер переписывает всю историю под себя и добавляет в фильм немного фантазии, приглашая зрителей за социальной справедливостью в кино.

Первые фильмы, которые уже точно появятся в России — "К звездам" Джеймса Грея с 23 сентября и "Джокер" Тодда Филлипса с 3 октября.