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Банк "Открытие" на 40% увеличил объемы ипотечного кредитования в Самарской области за 8 месяцев 2019 года

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам восьми месяцев 2019 года банк "Открытие" выдал самарцам ипотечных кредитов на сумму свыше более 400 млн рублей, что на 41% выше аналогичных показателей прошлого года, несмотря на общее снижение объемов жилищного кредитования в России

Средний размер ипотечного кредита в банке "Открытие" в 2019 году увеличился на 10% и превысил отметку в 1,6 млн рублей, при этом, как отмечают эксперты банка, порядка 40% сделок приходится на покупку квартир стоимостью до 3,5 млн рублей.

Доля выданных кредитов по рефинансированию сократилась в 2019 году по отношению к показателям 2018 года, в связи с повышением ставки по данному продукту. Раннее цифра составляла порядка 50% от общего объема сделок, на данный момент — не более 20%. Количество сделок по военной ипотеке в текущем году составило порядка 15% от общего объема.

Наибольшим спросом в текущем году пользуются просторные квартиры на вторичном рынке (от двух и более комнат). Размер первоначального взноса существенно не изменился. По оценкам экспертов банка существенных изменений в связи с запуском эскроу-счетов не произошло. Застройщики продолжают реализовывать большинство объектов по прежней схеме в связи с тем, что соответствуют требованиям по объему возведенных объектов недвижимости (более 30% готовности). Доля просрочки по ипотеке остается незначительной и не растет. В первом полугодии 2019 года она не превысила 1%.

"Чтобы достичь таких результатов, банк "Открытие" в текущем году улучшил предложения по ипотечным программам и в целом ускорил все процессы. Кроме того, сократился срок рассмотрения заявки. Теперь он составляет один день. В банке представлены конкурентные ставки по ипотечным кредитам, растет как количество ипотечных заявок, так и запросы на рефинансирование действующих кредитов", — отметила управляющий банком "Открытие" в Самарской области Зарина Плукчи.

По оценкам экспертов банка "Открытие", до конца года возможно дальнейшее снижение ставок ипотечных кредитов в пределах 0,5-0,75 процентных пункта. "Во втором полугодии можно ожидать возобновления роста выдач ипотеки в России. Обычно в конце года всегда наблюдается повышение темпов роста кредитования, если нет кризисных процессов и резкого повышения ключевой ставки", — заявил вице-президент, директор департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Михаил Чамров.

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