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Пожары Происшествия

В Самаре при тушении электрокабеля из жилого дома эвакуировали восемь человек

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 сентября, в 13:33 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Краснодонской в Кировском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники чрезвычайной службы установили, что в результате короткого замыкания в электросчетчике на восьмом этаже дома произошло возгорание одного погонного метра электрокабеля.

В тушении участвовали 10 человек, которые полностью ликвидировали пожар в 13:43.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что во время тушения из здания было эвакуировано восемь человек. Пострадавших нет.

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