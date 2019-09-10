В Самаре при тушении электрокабеля из жилого дома эвакуировали восемь человек

В понедельник, 9 сентября, в 13:33 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Краснодонской в Кировском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники чрезвычайной службы установили, что в результате короткого замыкания в электросчетчике на восьмом этаже дома произошло возгорание одного погонного метра электрокабеля.

В тушении участвовали 10 человек, которые полностью ликвидировали пожар в 13:43.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что во время тушения из здания было эвакуировано восемь человек. Пострадавших нет.