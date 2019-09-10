В Самаре при пожаре в доме на ул 22-ого Партсъезда пострадал мужчина

В понедельник, 9 сентября, в 20:31 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании домашних вещей в квартире дома на ул. 22-го Партсъезда в Советском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь охватил площадь в два кв. м. В тушении участвовали 13 человек, которые ликвидировали возгорание в 20:43.

В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что время пожара пострадал 43-летний мужчина. Какие у него травмы сейчас неизвестно. Кроме того, при тушении из здания было эвакуировано восемь человек.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.