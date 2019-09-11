В больницу Самары поставлялись некачественные молочные продукты

В рамках проведения пищевого мониторинга инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области выявили факт поставки фальсифицированных молочных продуктов в больницу.

В ГБУЗ СО "СГКБ №1 им. Н.И.Пирогова" были поставлены продукты-фальсификаты: 9% творог, масло сливочное "Традиционное" (82,5% жирности). Поставку этих молочных товаров в больницу им. Пирогова осуществило ООО "Плес".

Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 3.2%, производителем является ООО "Молочный мир" (г. Кинель). Молоко было поставлено по контракту организацией ООО "РУСВКУС".

Вся вышеперечисленная молочная продукция не соответствует заявленному качеству по кислотно-жировому составу. Специалисты ФГБУ ЦНМВЛ, исследуя отобранные пробы, обнаружили в молоке растительные масла и жиры на растительной основе, что позволило характеризовать данное молоко как фальсификат.

Всего в больнице находилось 160 литров молока и 172 кг молочной продукции указанных производителей. Вся молочная продукция была поставлена в больницу по системе государственных закупок.

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области приняли меры по отзыву деклараций у производителей данной продукции.