При тушении пожара в частном доме в Нефтегорском районе эвакуированы два человека

В четверг, 12 сентября, в 0:45 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Луговой в с. Покровка Нефтегорского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки. Огонь охватил площадь в 100 кв. м. В его тушении участвовали семь человек, которые, используя три спецмашины, ликвидировали пожар в 2:04.

В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что во время тушения из здания было эвакуировано два человека. Пострадавших нет.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.