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Общество

Программа "Культурные люди" вышла в финал премии "Радиомания-2019"

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Программа телерадиокомпании "Губерния" вошла в шорт-лист финалистов радийного "Оскара" — национальной премии "Радиомания". Жюри отметило передачу "Культурные люди" в номинации "Музыкальная программа".

Фото: vk.com/samarajazzorchestra

Каждую пятницу в гости к ведущим программы "Культурные люди" приходят известные не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами артисты кино, оперы и балета, театральные режиссеры, знаменитые певцы и другие деятели искусства.

Они делятся историями успеха, раскрывают любопытные факты биографии и прямо в радиостудии вживую исполняют свои лучшие композиции, а также рассказывают о творческих планах.

Окончательное подведение итогов состоится 26 сентября в Москве, в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Напомним, в этом году Самарское губернское радио отметит свое 5-летие. В Самаре "Губерния" вещает на частоте 92,5 FM, в Тольятти — 91,9 FM, в Сызрани — 93,3 FM. Подробнее о других частотах читайте на сайте guberniatv.ru.

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