ХК "Лада" обыграл "Ценг Тоу" - 3:2

Тольяттинский ХК "Лада" обыграл "Ценг Тоу" из г. Цзилинь - 3:2.

"Ценг Тоу" начал матч активно, уже в дебюте встречи дважды побеспокоив Александра Скрынника. Впрочем, счет открыли хозяева уже на 5-й минуте: Артурс Озолиньш удачно подставил клюшку под бросок Ивана Крылова от синей линии — 1:0.

Этот счет продержался до середины третьего периода, когда Александр Тимирев реализовал большинство — 2:0. На 53-й минуте Александр Васильев отыграл одну шайбу — 2:1. НА 58-й минуте Александр Швецов добил шайбу в ворота Скрынника после броска партнера — 2:2.

Победу "Ладе" в овертайме принес Денис Шураков, переигравший на пятаке Артура Гайдуллина — 3:2.

Волжане одержали четвертую победу в сезоне.