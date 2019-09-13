ХК "Лада" обыграл "Ценг Тоу" - 3:2

Тольяттинский ХК "Лада" обыграл "Ценг Тоу" из г. Цзилинь - 3:2.
"Ценг Тоу" начал матч активно, уже в дебюте встречи дважды побеспокоив Александра Скрынника. Впрочем, счет открыли хозяева уже на 5-й минуте: Артурс Озолиньш удачно подставил клюшку под бросок Ивана Крылова от синей линии — 1:0.
Этот счет продержался до середины третьего периода, когда Александр Тимирев реализовал большинство — 2:0. На 53-й минуте Александр Васильев отыграл одну шайбу — 2:1. НА 58-й минуте Александр Швецов добил шайбу в ворота Скрынника после броска партнера — 2:2.
Победу "Ладе" в овертайме принес Денис Шураков, переигравший на пятаке Артура Гайдуллина — 3:2.
Волжане одержали четвертую победу в сезоне.
12 сентября. "Лада" — "Ценг Тоу" (Цзилинь) — 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)
"Лада": Скрынник; Кротиков — Возовик (2), Толузаков — Майоров (2) — Тимирев; Чурляев — Крылов, Андрющенко — Озолиньш — Шураков (2); Усманов — Капотов, Денежкин — Кутявин — Угольников; Булатов — Семенов, Кизимов — Журавлев — Назаров.
"Ценг Тоу": Гайдуллин; Курдюков — Рыжих, Гильманов — Чемерикин — Швецов; Лысенко — Иванов, Зарипов (2) — Галеев (2) — Епимахин; Чжан Дэхань — Арбузов (2), Васильев — Ионин — Кожевников; Джангарашев, У Хао — Туспеков — Гусманов.
Шайбы забросили: 1:0 Озолиньш (Крылов, 04.34), 2:0 Тимирев (Толузаков, Скрынник, 49.59, бол.), 2:1 Васильев (Епимахин, Арбузов, 52.11), 2:2 Швецов (Туспеков, Чемерикин, 57.12), 3:2 Шураков (Чурляев, Толузаков, 61.04).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 35 — 33.
Вбрасывания: 28 — 21.