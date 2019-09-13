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Растениеводство АПК и пищепром

АО "Тепличный" представил новые сорта томатов

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Огурцы и помидоры, баклажаны и перец, салат, грибы, редис, мед, базилик… Продукция АО "Тепличный" на XXI Поволжской агропромышленной выставке в очередной раз поражает великолепием вкусов и разнообразием красок.

Фото: предоставлено совхозом "Тепличный"

Большой сельскохозяйственный форум в Усть-Кинельском — главное событие аграрного года региона. Для сельхозпроизводителей это возможность показать богатство нашей земли и получить заслуженную оценку покупателя.

Традиционно повышенный спрос имеет продукция комбината "Тепличный", который является одним из основных поставщиков свежих овощей на рынок Самарской области. Его продукцию знают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах.

"Благодаря внедрению современных технологий выращивания наш комбинат занимает прочное положение на рынке сельхозпродукции, — рассказал начальник отдела реализации АО "Тепличный" Кирилл Стратьев. — Наши овощи экологически чистые. В этом году мы привезли новые сорта томатов. Это розовые помидоры сорта томимаро-мучо, желтые — органза, продолговатые — промос".

Каждый год комбинат удивляет новыми достижениями в выращивании помидоров и огурцов. Продукции компании ставят высокую оценку не только взыскательные покупатели, но и строгое судейское жюри выставки, которое ежегодно отмечает "Тепличный" дипломами за качество и экологическую чистоту овощей.

Подлинную натуральность продукции легко ощутить здесь же — достаточно разрезать огурчик или помидорку, и сразу появится природный аромат настоящих овощей. Запах, знакомый всем, кто пробовал свежесорванные овощи с грядки.

Высокотехнологичный производственный комплекс компании на сегодняшний день не имеет аналогов в нашем регионе. Овощи растут здесь круглый год на кокосовой стружке, которую называют "маты Баунти", и 24 часа в сутки на растения светят лампы.

"Мы стремимся создавать для выращивания овощей максимально комфортную среду. Опылением у нас занимаются шмели и пчелы. А для борьбы с вредителями мы применяем биозащиту — используем специальных жучков, которые не вредят растениям", — пояснил начальник отдела реализации.

Всю зиму пчелы трудятся, опыляя растения в теплицах, а летом их вывозят на пасеку в Кинельский район, где они собирают мед, который занимает особое место в продуктовой линейке компании.

"Выставка дает возможность укрепить существующие производственные связи, наладить новые контакты, познакомиться с последними достижениями в области тепличного хозяйства, — отмечает Кирилл Стратьев. — В рамках агрофорума специалисты компании завели много новых знакомств как для расширения товарного присутствия внутри региона и за его пределами, так и для внедрения новых передовых технологий в производство".

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