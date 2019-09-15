Крестьянско-фермерское хозяйство Виктора Мезенцева из Нижней Быковки добивается высоких урожаев

КФХ Виктора Мезенцева, базирующееся в селе Нижняя Быковка, начиналось с поля в 100 га. Он не боялся браться за почти безнадежные участки — брошенные, поросшие многолетним бурьяном, заболоченные. Сегодня его небольшой коллектив обрабатывает 2300 га земли, дающей впечатляющий урожай.

Вся территория хозяйства Мезенцева поделена примерно поровну под озимую и яровую пшеницу, подсолнечник и пары. Трудности, однако, создает удаленность участков друг от друга. В период постепенного формирования КФХ не приходилось привередничать при выборе земли, вот и получилось, что поля находятся в разных уголках Кошкинского района. Мало того, что это влечет дополнительные транспортные расходы, так еще и урожайность выходит неоднородная. Например, в этом году на одном из полей озимые пропали, зато на другом дали замечательные 52 центнера с га с высокими показателями качества зерна. Пробовал Виктор Мезенцев сеять и нут, и гречку. Долго потом они ждали своего часа на складах, да так и ушли по невыгодной цене. В итоге в хозяйстве решили специализироваться на более предсказуемых культурах. На всех этапах, от составления бизнес-плана до конкретных полевых работ, курирует деятельность КФХ компания "Сингента", что привносит некоторую устойчивость, столь дефицитную в зоне рискованного земледелия.

"Приходится трудно не только когда выдается неурожайный год. Больше тревожит отсутствие стабильности на рынке, — говорит Виктор Мезенцев. — Мы не можем прогнозировать цены на зерно. Это ставит нас в невыгодное положение, например, при покупке новой техники".

За годы у руководителя хозяйства сформировался свой подход, который можно назвать "терпение и труд". Фермер считает, что залог успеха — в своевременности всякого действия. Например, ГСМ на весь будущий сезон он закупает в самый выгодный период, в конце ноября-начале декабря. А зерно, наоборот, оставляет ждать подходящего часа — до наступления нового года. Разумеется, для всего этого нужны складские помещения в надлежащем состоянии. И тут Мезенцев тоже не упускает момента, когда нужно что-то подлатать. Например, в этом году положил на складах 2350 кв. м свежего асфальта почти на 2,7 млн руб.

Техника в хозяйстве обновлена на все сто. Два комбайна "Vector", два "Полесья", три "Нивы" стоят чистенькие, готовые к работе. Купленный недавно УАЗ переоборудован под опрыскиватель — так выходит надежнее, чем приглашать сторонних работников с их техникой. Свежеприобретенный трактор "Беларусь МТЗ-82", культиваторы КПС, сеялки "Омичка"… Техника у Мезенцева в основном простая, зато подходящая для местных условий и в отличном состоянии. Где возможно, фермер приобретает ее в лизинг, на условиях субсидирования.

Бригада в хозяйстве небольшая. Костяк составляют 10-11 человек, которые давно сработались. Как повелось, уборочные работы в этом году они завершили уже к середине августа. Недавно коллектив пополнился местными ребятами.

Мезенцев взял проблемных сельских ребят на перевоспитание и сделал из них надежных коллег. Работа для коллектива в хозяйстве находится круглый год. Есть тут и славная традиция отправлять сотрудников в январе–феврале отдыхать в Серноводск за счет КФХ.

Младший брат Виктора Мезенцева, Владимир, — глава села Нижняя Быковка. Логично, что хозяйство помогает сельчанам везде, где только может пригодиться, от чистки дорог зимой до организации спортивных соревнований.

Загадывать на далекое будущее руководитель КФХ не любит, но все же надеется однажды получить дополнительный участок земли. Из реальных планов — переход на посевные комплексы. Мезенцев намерен присмотреть подходящий вариант на Поволжской агропромышленной выставке в Усть-Кинельском.