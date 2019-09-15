Фермер Александр Михайлов из Приволжского района делает ставку на технику

По меркам КФХ хозяйство Александра Измайлова в Приволжском районе выглядит вполне солидно — больше 2 тыс. га земли, крепкий коллектив, стабильно высокие урожаи. Особая гордость руководителя предприятия — спецтехника, которой может позавидовать любой агроном. Он покупает ее у известных фирм, но модернизирует самостоятельно. Таких надежных машин нет больше ни у кого.

От шофера до главы КФХ

Свое хозяйство Александр Измайлов, что называется, сделал с нуля. До 1998 года он трудился в одном совхозе водителем и, наверное, с тех времен у него остался большой интерес к технике. Потом, как признается сам Александр Юрьевич, из-за проблем со здоровьем ушел из совхоза и получил земельный пай в Приволжском районе — участок площадью 16 га в селе Екатериновка. Вот на этом клочке земли и началась история его крестьянско-фермерского хозяйства. Сперва на этом участке трудились всего два человека — сам Александр Измайлов да его зять, приехавший на помощь из Приволжья на своем тракторе. Три года они сеяли суданскую траву — культуру перспективную, обладающую ценными кормовыми и агрономическими свойствами. Затем будущий глава КФХ купил трактор, старенький, но надежный.

Постепенно участок Александра Измайлова расширялся — сначала взял у совхоза Екатериновка 30 га земли, потом еще 100. Как-то неожиданно в дверь постучали несколько механизаторов и попросились на работу. Не успел оглянуться — уже владелец собственного КФХ. Стало быть, настала пора расширяться. Сегодня территория хозяйства насчитывает уже 2,2 тыс. га земли. Выращивают стандартные культуры — подсолнух, озимые, ячмень. "На что спрос есть, то и выращиваем. Зачем мне сеять, например, овес? Я его посею, и придется забыть о своем хозяйстве, так как покупателя не будет, — объясняет глава КФХ. — Да и зачем нам другие культуры при хороших-то урожаях?".

В среднем на полях хозяйства стабильно собирают 40-60 ц/га, даже в самые тяжелые по климатическим условиям годы. При этом в последние три года в КФХ вообще не используют удобрений.

Крепкий коллектив

На будущее у Александра Измайлова большие планы — построить ангар для хранения зерна, увеличить посевные площади хозяйства, если будет свободная земля. Тогда, возможно, и штат сотрудников увеличится — сегодня свободных рабочих мест в хозяйстве нет. За годы под началом главы КФХ здесь сформировался крепкий, трудолюбивый коллектив. Условия работы в хозяйстве — выше среднего. Люди работают 7 месяцев в году, получают под 70 тыс. рублей в месяц. А зимой уходят на биржу труда.

Многие работники в КФХ с самого основания предприятия, как, например, механизаторы Владимир Махов и Александр Логинов. Оба — мастера-универсалы, умеющие находить общий язык с любой техникой. А Владимир Махов по образованию еще и ветеринар. "Текучки у нас нет вообще. Людей хватает, берем только временно", — говорит глава КФХ.

С техникой на ты

С особой гордостью Александр Измайлов рассказывает о технике хозяйства. Вот они, стоят, блестят на утреннем солнце — две самоходных "Нивы", мощный "Кировец", красавцы "Енисеи" и производительные белорусские "Полесья". Глава КФХ проходит мимо, глаза горят, не терпится подробно рассказать о каждой машине. А рассказать есть что, потому что каждый комбайн и трактор он дорабатывал самостоятельно. Для этого нужен особый талант: идеальный слух, чтобы слушать и слышать двигатель при починке, умелые руки и творческий подход.

Александр Измайлов вспомнил, как купил новый чебоксарский "Агромаш 3000", а машина оказалась "сыровата" и потребовала серьезной доработки. Говорит, если этого делать не будет, то придется менять технику гораздо чаще. Чтобы машина в поле не подвела — ее надо знать, беречь и любить, считает он. Александр

Измайлов, глава КФХ "А.Ю. Измайлов":

— Проблема современных производителей спецтехники в том, что они не испытывают свои машины. Технику нужно проверять. Заводы должны отправлять ее в поля во время уборочной, хотя бы на неделю-две. А потом уже продавать — после успешных испытаний. А то сегодня починить старую, проверенную технику дешевле, чем купить новую.